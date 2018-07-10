美食展呼應海灣旅遊年 海鮮粥大會師

2018-07-10 21:30 中央社 台北10日電



台灣觀光協會主辦的年度美食盛會「2018台灣美食展」8月10日至13日在台北世貿一館舉行。呼應觀光局推動海灣旅遊年，今年美食展特別設立海洋美食館，民眾將一睹海鮮粥大會師。

台灣觀光協會今天舉行記者會，宣布「2018台灣美食展」最大的亮點，是首度跳脫以往辦理方式，將4天的展覽延伸至整個8月，8月1日至31日舉辦「台灣美食月」，推出期間限定的美膳桌餐，邀請參展飯店一同響應。

台灣觀光協會會長葉菊蘭說，台灣是一個海島國家，具豐富的海洋資源，觀光局將今年定為海灣旅遊年，並在美食展中設立海洋美食館，融入海洋意象，而台灣美食月推出的美膳桌餐中，各家業者都設計一道海鮮粥料理，要讓大家品嚐各飯店主廚的獨門海鮮粥。

台灣觀光協會今天也在記者會現場集結了美食月活動中的7家知名飯店廚師及代表，端出8鍋海鮮粥料理，六福旅遊集團端出台灣食材粵式風味的六福霸味海鮮粥、海霸王企業集團則是以當令海鮮，配上加入糯米熬煮成獨具特色的紅蟳海鮮粥。

國賓大飯店則以雞湯為底，配上海鮮鮮味端出豐富的生猛海鮮粥、台北美福大飯店精挑台灣各地安全無毒海鮮推出台式紅蟳海鮮粥、晶華酒店以昆布柴魚熬煮湯底，搭配虱目魚端出台南虱目魚海鮮粥、圓山大飯店主廚以廣東人的身分，精選台灣各地海鮮推出府城海鮮粥、台北福華大飯店則端出了以雞湯為基底，輔以廣東泡飯原理保留海鮮鮮味的一品海鮮粥，及精選台灣在地海鮮及竹筍熬煮而成的龍膽海鮮粥。

台灣觀光協會統計，今年共有12個集團、21家知名飯店參加美食月活動，旅行社不僅能將團客帶到美食展看展，也能安排到各大飯店享用精緻美食。