卡地亞狂野仙人掌 TASAKI摘星月

2018-07-10 20:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ╱即時報導



盛夏時分,萬物勃發,高級珠寶也趕在此時絢爛爭豔,卡地亞全新的Cactus de Cartier仙人掌系列珠寶延續狂野叛逆的性格,以金色與藍綠配色再度綻放,在豔陽下施展魅惑人心的魔法;而入夜,TASAKI喚醒夏夜精靈,捎來清新美感的TASAKI by MHT夏季新品,用彩寶勾勒星月,夢幻甜美。

2016年首次亮相的Cactus de Cartier仙人掌系列珠寶,就讓人充分見識卡地亞不落俗套的設計品味和解讀大自然的獨到美學,珠寶圈稀有的仙人掌主題,展露狂野叛逆的個性,而幾何層次繁複的結構、精緻金工和大膽配色則讓剛柔並濟,姿態既傲氣又充滿女人味,挑戰妳的珠寶駕馭功力但也格外能展現個性和品味。新作延續這股剛柔魅力,在大量金色中融入青金石和綠玉髓的強烈配色,包括氣勢十足大件的項鍊和雞尾酒戒,更具美感張力。