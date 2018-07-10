螢幕像紙一樣薄！ 全新LG OLED TV絕美登場

2018-07-10 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



今年電視新品完全是高畫質、大尺寸的戰場！LG宣布2018年OLED TV新品上市，共推出W8、E8、C8三款全新機種，皆搭載最新科技的α9智慧亮彩影像晶片、支援業界最齊全的四規HDR，更提升至4K HFR 120P高速動態更新技術，並同時支援Dolby Atmos杜比全景聲震撼音效，運用極致工藝設計與頂級技術規格，提供消費者最佳的視聽饗宴。

記者會現場最令人驚豔的，便是剛榮獲CES 2018最佳創新奬的LG OLED TV W8，絕美外型、纖薄如紙的OLED面板與牆面幾乎融為一體，因為搭載了自體發光面板無須背光模組，能讓電視機身更顯輕薄精巧，搭配極窄邊框與壁掛架設計，更讓W8完美無瑕地融入居家空間，再運用可貼合牆壁的線材完美連結Sound Bar，開啟電視時Sound Bar喇叭亦會隨之升起，呈現精緻且實用的生活美學。

除了外型絕美，今年新推出的W8、E8、C8三款機種亦皆搭載最新的α9智慧亮彩影像晶片，運用四步驟降噪處理、畫面增強技術，加上比傳統電視高出7.3倍細緻度的真實色彩呈現，讓LG OLED TV的畫質更加優化，除了呈現出更鮮明、飽和的色彩外，影像的表現也更順暢自然，以逼真的色彩、清晰度及銳利度，讓每個畫面細節清晰生動，色彩鮮豔更加深邃。LG OLED TV在動態影像上更升級至HFR高速動態技術，由原先的60fps提升到120fps，在觀賞動態影音時，呈現更自然流暢的影像效果，同時更升級支援四規HDR格式，包含HDR 10 Pro、HLG Pro、Dolby Vision以及好萊塢專業色彩調教廣泛使用的Advanced Technicolor HDR，讓影像都能淋漓盡致地表現每個細節、亮度及色彩飽和度，是目前業界支援最完整的HDR規格。