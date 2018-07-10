親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風瑪莉亞來襲
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

被批「4點鐘之亂」！人潮塞爆北捷 柯文哲臉書遭灌爆

強颱瑪莉亞減弱為中颱 往台灣靠近

螢幕像紙一樣薄！ 全新LG OLED TV絕美登場

2018-07-10 18:35聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

今年電視新品完全是高畫質、大尺寸的戰場！LG宣布2018年OLED TV新品上市，共推出W8、E8、C8三款全新機種，皆搭載最新科技的α9智慧亮彩影像晶片、支援業界最齊全的四規HDR，更提升至4K HFR 120P高速動態更新技術，並同時支援Dolby Atmos杜比全景聲震撼音效，運用極致工藝設計與頂級技術規格，提供消費者最佳的視聽饗宴。

記者會現場最令人驚豔的，便是剛榮獲CES 2018最佳創新奬的LG OLED TV W8，絕美外型、纖薄如紙的OLED面板與牆面幾乎融為一體，因為搭載了自體發光面板無須背光模組，能讓電視機身更顯輕薄精巧，搭配極窄邊框與壁掛架設計，更讓W8完美無瑕地融入居家空間，再運用可貼合牆壁的線材完美連結Sound Bar，開啟電視時Sound Bar喇叭亦會隨之升起，呈現精緻且實用的生活美學。

除了外型絕美，今年新推出的W8、E8、C8三款機種亦皆搭載最新的α9智慧亮彩影像晶片，運用四步驟降噪處理、畫面增強技術，加上比傳統電視高出7.3倍細緻度的真實色彩呈現，讓LG OLED TV的畫質更加優化，除了呈現出更鮮明、飽和的色彩外，影像的表現也更順暢自然，以逼真的色彩、清晰度及銳利度，讓每個畫面細節清晰生動，色彩鮮豔更加深邃。LG OLED TV在動態影像上更升級至HFR高速動態技術，由原先的60fps提升到120fps，在觀賞動態影音時，呈現更自然流暢的影像效果，同時更升級支援四規HDR格式，包含HDR 10 Pro、HLG Pro、Dolby Vision以及好萊塢專業色彩調教廣泛使用的Advanced Technicolor HDR，讓影像都能淋漓盡致地表現每個細節、亮度及色彩飽和度，是目前業界支援最完整的HDR規格。

LG OLED TV新品即日隆重上市，OLED65W8PWA建議售價469,000元；OLED65E8PWA建議售價219,000元；OLED65C8PWA建議售價179,000元 ; OLED55C8PWA建議售價99,000元。即日起至7月31日止，購買指定型號電視，上網登錄購買資訊即可享有7-ELEVEN虛擬商品卡1,000元及tokuyo Fun睛鬆PLUS眼部按摩器乙組。

LG宣布推出2018年OLED TV新品上市，共推出W8、E8、C8三款全新機種...
LG宣布推出2018年OLED TV新品上市，共推出W8、E8、C8三款全新機種。（由左至右為E8、W8、C8）圖／LG提供
分享
榮獲CES 2018最佳創新獎的LG OLED TV W8，不僅畫質細膩清晰，纖...
榮獲CES 2018最佳創新獎的LG OLED TV W8，不僅畫質細膩清晰，纖薄如紙的OLED面板更幾乎與牆面融為一體。圖／LG提供
分享
LG ThinQ AI連接智慧娛樂平台再升級，直覺式操作介面搭配獨家智慧滑鼠遙控...
LG ThinQ AI連接智慧娛樂平台再升級，直覺式操作介面搭配獨家智慧滑鼠遙控器，為生活帶來更方便的娛樂體驗。圖／LG提供
分享

相關新聞

香奈兒美妝遊樂場 超好拍的復古電玩元素包準玩瘋

2018-07-10 18:01

BMW 3系列旅行車 升級配備限量上市

2018-07-10 16:19

六日限定！文華Café甜點吃到飽 鹹甜輕食超過癮

2018-07-10 15:23

熱愛棒球 他把多年收藏品融入商旅成棒球文物館

2018-07-10 15:13

「P助冰淇淋蛋糕」來了！周五全球獨賣 萌樣逼瘋粉絲

2018-07-10 14:47

路易莎首創親子友善咖啡門市

2018-07-10 14:42

好市多熱銷洗衣精被嫌臭 于美人：衣服噴香水才能入眠

2018-07-10 13:12

24小時不打烊！「手塚治虫書店」限時台北登場

2018-07-10 13:00

李英愛貴氣逼人 拎個包款都可付汽車頭期款了吼

2018-07-10 12:30

世界芭蕾舞星饗宴登台中歌劇院 骨董芭蕾珠寶共展

2018-07-10 11:36

這樣養出夏季水感肌 為肌膚補水解膩、阻擋城市污染

2018-07-10 08:50

家電週年慶暑假搶先開跑 打造智慧時尚居家這夏超好康

2018-07-09 21:07

影／香港國泰空廚 抓得住旅客的胃

2018-07-09 19:46

新光三越「這夏卡利HIGH」 買精品到嘗小吃都能賺禮券

2018-07-09 18:44

「星巴克咖啡展」來了！3款獨賣飲品 華山開展33天

2018-07-09 17:42

席琳狄翁行程保密到家 帶雙胞胎兒入住晶華總統套房

2018-07-09 17:20

OMEGA翻新骨董機芯 打造限量首創款腕表

2018-07-09 17:13

這麼熱沒飲料消暑怎麼行！多款新創飲品大戰開打

2018-07-09 14:30

好吃又好看！打卡絕不能錯過這些「高顏值冰品」

2018-07-09 14:30

歐陽娜娜辣秀美腿 粉絲：「看了好害羞！」

2018-07-09 14:12

夏季車檢優惠 資深車主省更大

2018-07-09 00:23

超商啤酒狂賣！再引進這3款日本「心機下酒零食」

2018-07-08 22:20

早鳥價！四大超商中秋預購開跑 不只月餅還有獨賣甜點

2018-07-08 18:24

球王也愛穿 費德勒溫網耍萌

2018-07-08 18:05

莫允雯、陳傑憲首親密接觸 大膽表白「沒關係，抓」

2018-07-08 17:34

喝水抽大獎！ Ella、宥勝詮釋截然不同的法國味

2018-07-08 17:20

RICHARD MILLE打造利曼經典車賽頂級裝備

2018-07-08 16:20

居家品牌夏特價 為空間添涼意就趁現在

2018-07-08 16:03

不夠帥氣就不背！女星新歡包款個性十足

2018-07-08 15:23

蔡依林腳上有唇印？ 造型涼鞋性感搶眼

2018-07-08 14:02

被水淋濕勾起泰國潑水節約定 華航廣告爆紅

2018-07-08 12:50

跟著機動戰士鋼彈 俯瞰東京全景

2018-07-08 12:50

TABLE西班牙餐廳延到8月底 新增單點240元起

2018-07-08 10:27

瑟琳娜戈梅茲甜姐兒 COACH幕後花絮笑容超可愛

2018-07-07 23:45

古銅膚配青銅表 要你MAN得獨一無二

2018-07-07 23:27

圍棋星光大道！黑嘉嘉、謝依旻、張栩為女子賽站台

2018-07-07 23:06

全世界在等這一碗！ 京都一乘寺「豚人拉麵」抵台

2018-07-07 22:11

Ella陳嘉樺好時尚 勁寶媽一路走來也是很靚爆

2018-07-07 17:51

這碗太超過！ 視覺超震撼的日本料理上桌

2018-07-07 17:49
看更多

熱門文章

持續更新／快回家！ 苗栗以北縣市下午3點起陸續停班停課

2018-07-10 10:30

瑪莉亞颱風來襲 彭啟明：北部今晚風雨逐漸加大

2018-07-10 07:57

稍減弱仍是強颱！ 瑪莉亞陸警發布 暴風圈周二掃北台

2018-07-09 23:36

柯P說盡量不放半天假 家長怒:所以放1.5個小時?

2018-07-10 10:25

北北基同步 明天正常上班上課

2018-07-09 19:34

考慮下班安全 北北基下午4點起停班停課

2018-07-10 10:03

強颱瑪莉亞 氣象局23：30發布陸上警報

2018-07-09 20:47

強颱瑪莉亞來勢洶洶！ 傍晚暴風圈接觸陸地 東北部首當其衝

2018-07-10 11:25

瑪利亞颱風接近 登入台灣機率小

2018-07-09 19:39

史上最短颱風假 呂秋遠：這是什麼鬼？

2018-07-10 13:16

瑪莉亞暴風圈今傍晚觸陸 全台19縣市豪大雨特報

2018-07-10 09:22

北北基明天是否停班停課？ 柯文哲：今晚8點宣布

2018-07-10 11:28

縣市決策一日數變 颱風假怎放？ 大混亂

2018-07-09 23:35

影／放四分之一天颱風假被罵翻 柯文哲：這是妥協方案

2018-07-10 16:20

影／基隆外木山驚見水龍捲 海面約持續3分鐘

2018-07-10 11:54

主管傻眼！工程師求職「申請失業補助 別錄用我」

2018-07-10 14:04

下午4點停班有人怨 服務業和警消：要知足了 我們沒休

2018-07-10 12:05

強颱瑪莉亞來襲！ 適逢大潮 北台防淹水

2018-07-10 04:35

強颱瑪莉亞減弱為中颱 往台灣靠近

2018-07-10 17:37

瑪莉亞逼近！ 花蓮、彰化以北 今晚開始風力增強

2018-07-10 07:33

四成八上班族沒颱風假 媒體、服務業是兩大「慘」業

2018-07-10 11:20

故宮終止故宮南院BOT案契約 回歸文化教育場所

2018-07-10 13:49

瑪莉亞發威！ 航空公司取消、異動航班看這裡

2018-07-10 09:53

北市捷運擠爆如跨年夜 有人等5班還上不了車

2018-07-10 16:59

台鐵東西部幹線 傍晚陸續停駛

2018-07-10 12:41

茶第一泡不喝要倒掉 其實農藥殘留並無關！

2018-07-10 12:39

被批「4點鐘之亂」！人潮塞爆北捷 柯文哲臉書遭灌爆

2018-07-10 18:07

北北基4點停班課 林右昌：是給防颱不是放假

2018-07-10 12:40

北台注意！ 瑪莉亞發陸警 今晚到明晨風雨最強

2018-07-09 23:39

非颱風陸上警報警戒區 彰化明照常上班上課

2018-07-09 20:16

颱風腳步快 11日風力減弱勉強達放假標準

2018-07-10 17:10

柯文哲說晚上8點宣布上班課 林右昌：不一定準點

2018-07-10 14:09

暴風圈正逼進宜蘭近海 北台灣雨勢漸強

2018-07-10 15:24

強颱瑪莉亞來襲 桃園宣布明天正常上班上課

2018-07-09 19:36

宜蘭下午3點停班停課

2018-07-10 09:06

強颱瑪莉亞來襲 桃園宣布下午4點停班、停課

2018-07-10 10:24

心痛到要擦淚水… 瑪莉亞逼進 兩顆高麗菜500元

2018-07-10 13:09

超誇張！超市生鮮搶購一空如蝗蟲過境

2018-07-09 23:05

高鐵今天全線正常營運 最晚20時公布明天狀況

2018-07-10 09:22

颱風假怎麼放？ 陳金德：颱風無情 停班課標準要寬鬆

2018-07-10 13:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top