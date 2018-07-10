BMW 3系列旅行車 升級配備限量上市

2018-07-10 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳威任 ╱即時報導



以車壇中最具指標性的BMW 3系列運動房車為基礎，BMW 3系列Touring融合五門旅行車的卓越機能，讓旅程因BMW獨有的駕馭熱情隨行而更添精彩。BMW 3系列Touring自問世以來，穩坐車壇跑格最鮮明之旅行車款代表，擄獲無數著重極致操控、追求樂趣生活的車主青睞。

為同時讓更多熱情車迷感受此專屬魅力，BMW總代理汎德特別推出2019年式BMW 3系列Touring M Performance Edition車型，打造帥氣性能跑格，同時搭載豐富的主動安全與便利配備，提供限量30台的專屬機會，建議售價為179萬。

延續BMW於賽道上的極速基因，M Performance套件將分秒必爭的堅持，循著功能、設計與品質等面向完整傳遞到BMW的車款上，有效的於空氣力學、動力系統、駕駛座艙或底盤等部分提升表現。

外觀全面搭載M Performance套件的2019年式BMW 3系列Touring M Performance Edition，包含黑色高光澤設計的M Performance水箱護罩、M Performance後擾流翼、M Performance車側貼紙、鍍黑排氣尾飾管等配備，搭配黑色高光澤窗框與黑色車頂架，腳踩V輻式18吋輪圈，與BMW 3系列Touring既有的飽滿運動態勢完美結合，更詮釋出獨一無二的帥勁個性。

2019年式BMW 3系列Touring標準配備BMW智慧安全駕駛輔助，含盲點偵測警示、主動防撞輔助系統與行人偵測、車道偏離警示等完備的主動安全防護功能。更搭載多項便利配備，如Comfort Access免鑰匙系統含尾門感應式啟閉功能、雙前座跑車座椅、智能緊急求助與遠距售後服務等。