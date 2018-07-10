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今年台灣美食展 美食月海鮮粥大會師

2018-07-10 16:18經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

由台灣觀光協會主辦的「2018台灣美食展」，將於8月10日至13日在台北世貿一館登場，今（10）日台灣觀光協會特地號召參與台灣美食月的各大飯店，端出美食月期間限定、台味滿滿的海鮮粥料理，展現台灣海洋王國氣度，宣告台灣美食月即將於8月盛大開跑，台灣觀光協會會長葉菊蘭出席海鮮粥大會師，公布2018台灣美食展豐富多元活動，力邀國內外遊客一同參與。

2018台灣美食展以全新打造的五大展區「美善台灣、探索廚藝、土地台灣、美味食光、異國美食」，主題式地呈現台灣美食。葉菊蘭表示，台灣正朝觀光立國的目標前進，美食正是我們的重點觀光特色之一，來台灣觀光每個月都有不同的主題，如過年來看燈節、五月來賞油桐花等。因此，今年美食展最大的亮點便是首度跳脫以往辦理方式，將為期五天的展覽延伸至整個8月份。

她說，於8月1日至8月31日間，盛大舉辦「台灣美食月」活動，推出期間限定的美膳桌餐，邀請美善台灣展區中的飯店一同響應，今年共有12個集團、21家知名飯店參與美食月活動，讓旅行社不僅能將團客帶到美食展看展，也能安排到各大飯店享用精緻美食，更歡迎國內外自由行的旅客一同參與，希望透過美食月的活動，讓台灣美食的魅力持續發酵。

她指出，台灣是一個海島國家，具豐富的海洋資源，觀光局將今年定為「海灣旅遊年」。因此，觀光局特別於美食展中設立海洋美食館，融入了海洋的意象，而台灣美食月推出的美膳桌餐中，也都精心設計一道海鮮粥料理，要讓大家品嘗各飯店主廚的獨門海鮮粥。

葉菊蘭表示，今年美食展中，民眾不僅能購買、品嘗台灣美食，更將舉辦「大師開講」及「米其林講座」，邀請榮獲2017年世界麵包大賽團體冠軍的高雄巴黎波波麵包店主廚陳耀訓、溫德德式烘焙創辦人麥可溫德，以及今年唯一摘下米其林三星的台北君品「頤宮」行政主廚陳偉強和陳泰榮，分別至現場分享他們對料理的理念與堅持，將這份對美食的熱忱與感動傳遞出來。

另外，今年美食展「廚藝教室」首度規劃料理體驗區，每天將有五個場次提供民眾現場免費報名，讓民眾能夠親手跟著廚師做菜。

2018台灣美食展預售票將於7月11日起在四大超商（7-11、全家、OK、萊爾富）及UDN售票網正式販售，今年度宣傳大使盧廣仲的美食展宣傳影片現已在Youtube上線，更多豐富優惠的活動，將陸續揭曉，請大家密切注意台灣美食展官網及粉絲團！官方網站：http://wwww.tcetva.tw ，FB粉絲團: http://www.facebook.com/taiwanculinaryexhibition

台灣美食節記者會上，台灣觀光協會會長葉菊蘭出席海鮮粥大會師，公布2018台灣美食...
台灣美食節記者會上，台灣觀光協會會長葉菊蘭出席海鮮粥大會師，公布2018台灣美食展豐富多元活動，力邀國內外遊客一同參與。　記者楊文琪／攝影
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