六日限定！文華Café甜點吃到飽 鹹甜輕食超過癮

2018-07-10 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



迎接暑期親子聚餐、閨蜜相聚商機，爸媽周末帶孩子出門，若想吃下午茶放鬆現在多了新選擇。台北文華東方酒店文華Café即日起周末六日下午茶時段，新推出「午茶芭菲趣」，除了繽紛甜點吧，還有鹹甜輕食可選，兩個願望一次滿足，4歲至11歲小孩半價，3歲以下不收費。

文華Café「週末午茶芭菲趣」新登場，由新上任行政西點主廚任樂軒（Hin）操刀策畫，周末兩天假日下午3點至5點30分限定推出，每人1,080元+10% ，4至11歲兒童540元+10%，3歲以下不收費，搶攻夏日假期午茶商機。

繽紛甜點吧大量選用寶島愛文芒果、草莓、柚子、柑橘，以及台灣屏東自產的福灣莊園巧克力等食材，創意翻玩出逾10種精緻甜點，如紅莓泡芙、草莓柚子塔、芒果布丁及莓果巧克力杯等，處處可見主廚任樂軒善用台灣風土滋味打造時尚甜品的精彩技法。另有「芭菲霜淇淋」，芭菲（Parfait）意即法文「完美」之意，杯中依個人喜好擺入冰淇淋、果醬、堅果。