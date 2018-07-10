「P助冰淇淋蛋糕」來了！周五全球獨賣 萌樣逼瘋粉絲
卡通肖像夯，尤其卡娜赫拉的小動物人氣超高，聯名商品總被粉絲搶購一空，COLD STONE今年二月首次推出「粉紅兔兔歡樂派對」冰淇淋蛋糕，不到兩周賣破1,000顆，7月13日起再全球首賣「P助夢幻樂園」冰淇淋蛋糕，特別提前父親節近1個月推出，卻吸引粉絲狂tag朋友「我生日快到了謝謝」、「買給我」、「這次換P助了」，未賣先引起話題。
COLD STONE表示，卡娜赫拉的小動物討論度極高，除了今年二月推出的粉紅兔兔冰淇淋蛋糕銷量佳，7月6日推出滿額贈「卡娜赫拉的小動物萬用驚喜盒」活動3天就送出近7成。
今夏迎接父親節，COLD STONE再與卡娜赫拉的小動物聯名合作，以「P助」當主角，整顆蛋糕就是P助的頭，模樣療癒，每顆1,480元，7月13日起至8月8日凡購買任一款蛋糕享9折父親節優惠，COLD STONE會員享88折優惠，業者預估可帶動整體業績成長2成。
「P助夢幻樂園」冰淇淋蛋糕除了超萌造型，切開可見底層為巧克力海綿蛋糕，疊上OREO香奶冰淇淋及芒果冰淇淋拌入派皮餅乾，加贈專屬DIY派對旗幟、超萌提盒。此外，7月14日下午1點30分至2點35分在COLD STONE板橋車站門市，將請來粉紅兔兔、P助本尊與粉絲同樂，有機會與他們合影互動。
留言