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24小時不打烊！「手塚治虫書店」限時台北登場

2018-07-10 13:00聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

台北出現24小時不打烊的「手塚治虫書店」？誠品敦南店即將於7月13日在2樓推出獨家的手塚治虫展覽，現場展出原子小金剛、怪醫黑傑克等六部巨型經典作品，還有三種尺寸的漫畫陳列及全球獨家特色商品、近200張手塚漫畫作品分鏡圖將令粉絲大呼過癮。

為紀念日本漫畫之神手塚治虫生誕90周年，誠品特地策畫了這場展覽，誠品表示，手塚治虫率先成功融入電影分鏡及聲音語彙、讓漫畫開始「說故事」，從此成為漫畫界的主流形式。此次內容包括六大經典作品森林大帝、原子小金剛、緞帶騎士、火之鳥、怪醫黑傑克及三眼神童，也特別介紹「手塚流」工作術帶讀者看手塚為漫畫開創的新技術。此外，誠品書店也將在7月14日邀請手塚治虫的長子手塚眞來台舉辦講座，分享他從小看到大的漫畫之神如何創作故事。

除了展覽和講座，現場也展售許多重點作品，像是絕版珍藏的《原子小金剛》中文版；想了解大師生平的則必看《我是漫畫家：「漫畫之神」手塚治虫唯一親筆自傳》，中文版精美限量盒裝還附贈雙面書衣海報。

展覽期間只要在展場內拍照並於facebook 打卡、上傳照片並公開貼文，出示手機畫面即可兌換90周年紀念logo 貼紙；購買手塚治虫參展商品單筆消費發票額滿1,499元即贈火柴盒造型內裝豆本與20張貼紙的mini comics貼紙組、全館單筆消費滿2,500元贈誠品獨家推出的「漫畫是什麼」玻璃對杯組、全館單日累計消費滿15,000元即可珍藏敦南店獨家「手塚治虫生誕90年紀念雙層玻璃杯」乙只，每只玻璃杯上有專屬編號，限量400只。

誠品敦南店全館滿額贈禮「漫畫是什麼」對杯組。圖／誠品提供
誠品敦南店全館滿額贈禮「漫畫是什麼」對杯組。圖／誠品提供
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《我是漫畫家：「漫畫之神」手塚治虫唯一親筆自傳》封面，中文版精美限量盒裝還附贈雙...
《我是漫畫家：「漫畫之神」手塚治虫唯一親筆自傳》封面，中文版精美限量盒裝還附贈雙面書衣海報，售價499元，活動期間享69折。圖／誠品提供
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誠品敦南店手塚治虫展覽滿額贈禮mini comics貼紙組。圖／誠品提供
誠品敦南店手塚治虫展覽滿額贈禮mini comics貼紙組。圖／誠品提供
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誠品敦南店獨家、全球限量400只「手塚治虫生誕90年紀念雙層玻璃杯」。圖／誠品提...
誠品敦南店獨家、全球限量400只「手塚治虫生誕90年紀念雙層玻璃杯」。圖／誠品提供
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手塚治虫長子手塚眞。圖／誠品提供
手塚治虫長子手塚眞。圖／誠品提供
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