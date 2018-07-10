24小時不打烊！「手塚治虫書店」限時台北登場

2018-07-10 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



台北出現24小時不打烊的「手塚治虫書店」？誠品敦南店即將於7月13日在2樓推出獨家的手塚治虫展覽，現場展出原子小金剛、怪醫黑傑克等六部巨型經典作品，還有三種尺寸的漫畫陳列及全球獨家特色商品、近200張手塚漫畫作品分鏡圖將令粉絲大呼過癮。

為紀念日本漫畫之神手塚治虫生誕90周年，誠品特地策畫了這場展覽，誠品表示，手塚治虫率先成功融入電影分鏡及聲音語彙、讓漫畫開始「說故事」，從此成為漫畫界的主流形式。此次內容包括六大經典作品森林大帝、原子小金剛、緞帶騎士、火之鳥、怪醫黑傑克及三眼神童，也特別介紹「手塚流」工作術帶讀者看手塚為漫畫開創的新技術。此外，誠品書店也將在7月14日邀請手塚治虫的長子手塚眞來台舉辦講座，分享他從小看到大的漫畫之神如何創作故事。

除了展覽和講座，現場也展售許多重點作品，像是絕版珍藏的《原子小金剛》中文版；想了解大師生平的則必看《我是漫畫家：「漫畫之神」手塚治虫唯一親筆自傳》，中文版精美限量盒裝還附贈雙面書衣海報。