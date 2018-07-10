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世界芭蕾舞星饗宴登台中歌劇院 骨董芭蕾珠寶共展

2018-07-10 11:36聯合報 記者孫曼╱即時報導

黑潮藝術（Art Wave）與法國高級珠寶腕表品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）攜手，將於2018年8月30日假臺中國家歌劇院的大劇院為台灣的觀眾帶來「世界芭蕾舞星饗宴」，集結世界芭蕾舞星演出世界級知名經典舞碼。現場並展出梵克雅寶經典的6款典藏骨董芭蕾舞女伶胸針，展現以珠寶捕捉舞者靈動風采的瞬間永恆。

黑潮藝術向來以籌畫與製作獨特鮮明的舞蹈藝術表演風格著名，自2007年便開始在台灣舉辦世界芭蕾舞星演出。此次與梵克雅寶合作「世界芭蕾舞星饗宴」，邀請以巴黎歌劇院芭蕾舞團（Paris Opera Ballet）的Dorothee Gilbert、美國芭蕾舞團（American Ballet Theater）的Hee Seo和Cory Stearns、 及俄羅斯莫斯科大劇院芭蕾舞團（Bolshoi ballet）的Evgenia Obraztsova等全球6大知名芭蕾舞團中的11位頂尖舞者， 於台中歌劇院演出13支膾炙人口的經典舞碼，其中包括《天鵝湖》（Swan Lake）中經典的《垂死的天鵝》、芭蕾舞劇《珠寶》（Jewels）中的《寶石雙人舞》和《綠寶石》、 《羅密歐與茱麗葉》（Romeo and Juliet）中的《羅密歐與茱麗葉之陽台雙人舞》等；另外還有多齣現代芭蕾舞如《探戈》(Tango)、《Jeunehomme》、《落葉飄零雙人舞》等。

其中芭蕾舞劇《珠寶》，更是梵克雅寶催生而成的經典舞碼 。60年代，品牌的傳人克勞德雅寶（Claude Arpels）與紐約市芭蕾舞團著名編舞兼共同創始人喬治巴蘭欽（George Balanchine）相遇，兩人對寶石的共同愛好，促成以祖母綠、紅寶石、鑽石為主題的三段式芭蕾舞劇《珠寶》於1967年誕生，是為一段佳話。事實上，由現場展出的骨董珠寶可見，芭蕾舞者胸針早於1940年代即成為梵克雅寶的經典之作，出於當時路易雅寶（Louis Arpels）對舞蹈藝術的熱愛，深厚淵源；至今每年的頂級珠寶創作中亦不乏芭蕾舞伶的胸針，展演與時俱進的華麗與璀璨。

Ballerina胸針，黃K金鑲嵌紅寶石、鑽石，梵克雅寶典藏1945年骨董作品。...
Ballerina胸針，黃K金鑲嵌紅寶石、鑽石，梵克雅寶典藏1945年骨董作品。圖／梵克雅寶提供
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一對1942年的Ballerina胸針，鉑金鑲嵌祖母綠、紅寶石、鑽石，梵克雅寶典...
一對1942年的Ballerina胸針，鉑金鑲嵌祖母綠、紅寶石、鑽石，梵克雅寶典藏骨董作品。圖／梵克雅寶提供
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Ballerina胸針，鉑金鑲嵌祖母綠、鑽石，梵克雅寶典藏1945年骨董作品。圖...
Ballerina胸針，鉑金鑲嵌祖母綠、鑽石，梵克雅寶典藏1945年骨董作品。圖／梵克雅寶提供
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Ballerina胸針，黃K金鑲嵌紅寶石、藍寶石、鑽石，梵克雅寶典藏1944年骨...
Ballerina胸針，黃K金鑲嵌紅寶石、藍寶石、鑽石，梵克雅寶典藏1944年骨董作品。圖／梵克雅寶提供
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珠寶舞團台中歌劇院

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