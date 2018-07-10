世界芭蕾舞星饗宴登台中歌劇院 骨董芭蕾珠寶共展

2018-07-10 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



黑潮藝術（Art Wave）與法國高級珠寶腕表品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）攜手，將於2018年8月30日假臺中國家歌劇院的大劇院為台灣的觀眾帶來「世界芭蕾舞星饗宴」，集結世界芭蕾舞星演出世界級知名經典舞碼。現場並展出梵克雅寶經典的6款典藏骨董芭蕾舞女伶胸針，展現以珠寶捕捉舞者靈動風采的瞬間永恆。

黑潮藝術向來以籌畫與製作獨特鮮明的舞蹈藝術表演風格著名，自2007年便開始在台灣舉辦世界芭蕾舞星演出。此次與梵克雅寶合作「世界芭蕾舞星饗宴」，邀請以巴黎歌劇院芭蕾舞團（Paris Opera Ballet）的Dorothee Gilbert、美國芭蕾舞團（American Ballet Theater）的Hee Seo和Cory Stearns、 及俄羅斯莫斯科大劇院芭蕾舞團（Bolshoi ballet）的Evgenia Obraztsova等全球6大知名芭蕾舞團中的11位頂尖舞者， 於台中歌劇院演出13支膾炙人口的經典舞碼，其中包括《天鵝湖》（Swan Lake）中經典的《垂死的天鵝》、芭蕾舞劇《珠寶》（Jewels）中的《寶石雙人舞》和《綠寶石》、 《羅密歐與茱麗葉》（Romeo and Juliet）中的《羅密歐與茱麗葉之陽台雙人舞》等；另外還有多齣現代芭蕾舞如《探戈》(Tango)、《Jeunehomme》、《落葉飄零雙人舞》等。