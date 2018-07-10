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好市多熱銷洗衣精被嫌臭 于美人：衣服噴香水才能入眠

2018-07-10 13:12聯合新聞網 綜合報導

網友表示P牌的最新款洗衣精有問題，衣服洗後會有臭味，連于美人也表示有同感。圖右為...
網友表示P牌的最新款洗衣精有問題，衣服洗後會有臭味，連于美人也表示有同感。圖右為新款產品。圖擷自Costco好事多商品經驗老實說
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德國P牌洗衣精在好市多Costco）熱賣，進而進軍各大量販通路，然而網友熱議P牌新配方產品有問題，洗後衣服會變臭，節目主持人于美人也在個人臉書表示同感，她的睡衣洗完也是臭的，她還在睡衣上噴了香水才有辦法入眠。

網友在臉書社團《Costco好事多商品經驗老實說》指出，他在好市多買了最新款P牌洗衣精，店員介紹時說因裡面包含7種酵素，洗淨力更增強，於是就購買了4瓶回家。不料使用過發現，衣服洗後都有臭味，原本以為溼氣重，但重洗2~3次都是如此，尤其是透氣材質的衣物最臭，他覺得困擾於是上網詢問。

貼文一出，網友熱議表示同感：「我覺得衣服洗完都有狐臭味的感覺」、「我還以為是我錯覺」、「真的有一種很難形容的味道」、「臭+1」、「還以為是汗臭味沒洗乾淨，老公都說是不是沒洗衣服」。

對此，于美人也在個人臉書貼文表示：「前一陣子總覺得衣服的味道不太對，稱不上真的臭、但就是不怎麼好聞」、「我一直覺得最近的衣服有悶濕的味道，甚至剛洗完的睡衣也臭臭的，一連換了好幾件嗅覺都不開心，最後是在睡衣上噴了香水才能入眠」。于美人也指出，看到有人有同感，她激動不到不行：「原來我不孤單！哈哈哈！」

不過也有網友指出：「我們家很好用沒問題」，還有網友認為，會有異味可能是用量太多。網友表示，新款配方因洗淨力變強，使用量不能超過半瓶蓋。還有網友認為：「發現直接烘乾就沒有這個問題了」。

好市多Costco

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