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瑪莉亞颱風來襲 彭啟明：北部今晚風雨逐漸加大

這樣養出夏季水感肌 為肌膚補水解膩、阻擋城市污染

2018-07-10 08:50經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

台灣的夏季潮濕又悶熱，混合性肌膚佔比超過一半，該如何為肌膚解膩？以及阻擋城市污染，成了夏季的保養重點。

韓國保養品牌LANEIGE蘭芝2018年夏天提出全新「Shine Me」保養新觀點，強調希望肌膚放閃，得先回歸平衡，才能散發自然光。澳洲保養品牌Aesop則強調阻擋城市污染的抗氧化防護。

針對夏季肌膚保養，LANEIGE蘭芝推出「純淨保濕機能水」和「早安慕絲」二款話題新品，以清爽無添加的保養概念，幫助混合性、缺水油性肌膚快速補充水份，訴求用最簡單的保養成分與步驟，使肌膚油水平衡回歸正常。

「純淨保濕機能水」除了可當做化妝水，柔軟肌膚，補充水分外，也可以搭配化妝棉堆疊濕敷，達到鎮定。而「早安慕絲」則是一款早安10秒面膜，清爽水感免沖洗的質地，訴求一早起來只要10秒，就能夠快速鎮定舒緩肌膚，同時為肌膚注入充沛的水分。

且「純淨保濕機能水」和「早安慕絲」還有著閃耀ME光芒的限量包裝，這是LANEIGE蘭芝跨界邀請韓國當紅文青新銳設計師，擅長版畫的KIM GUNJOO，這次他大膽以多層次的顏色揮灑出煙花，展現ME世代的詼諧俏皮時尚感。

而Aesop的香芹籽護膚系列富含抗氧化成分，質感輕盈且易於吸收，訴求適合居住在炎熱潮濕地區和暴露在城市污染中的人群，且香芹籽配方的獨特清新香氣，還能為使用者帶來感官上的愉悅。

香芹籽抗氧化活膚調理液，定價1950元。 Aesop/提供
香芹籽抗氧化活膚調理液，定價1950元。 Aesop/提供
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「純淨保濕機能水」和「早安慕絲」還有著閃耀ME光芒的限量包裝，這是LANEIGE...
「純淨保濕機能水」和「早安慕絲」還有著閃耀ME光芒的限量包裝，這是LANEIGE蘭芝跨界邀請韓國當紅文青新銳設計師，擅長版畫的KIM GUNJOO，這次他大膽以多層次的顏色揮灑出煙花，展現ME世代的詼諧俏皮時尚感。 記者葉卉軒/攝影
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