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強颱瑪莉亞 今夜11：30發陸上警報

家電週年慶暑假搶先開跑 打造智慧時尚居家這夏超好康

2018-07-09 21:07聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

在百貨影音家電銷售通路深耕多年的集雅社，從去年起即積極拓展獨立服務據點及網購通路，今年六月更甫於三創生活園區四樓「風格生活」樓層開設重點門市，從頂級電視、空氣清淨機、冰箱、洗衣機，到各種風格的音響、家庭劇院組合，通通可以一站購足。趁著父親節檔期接近、百貨週年慶前，集雅社更率先推出週年慶活動，即日起至8月13日止，集雅社會員購買指定品牌電視、冰箱、洗衣機滿兩萬元現折一千元，若再搭配各百貨滿額、集點等活動，最高可達15%以上回饋。另有組合音響、家庭劇院滿萬折千活動，消費滿額填寫問卷還可抽總價值十萬的美型購物抵用金。

而台灣夏普歡慶成立一週年，也在暑假推出週年慶活動。即日起至8月31日止，至全台各大通路購買SHARP全系列商品或InFocus全系列液晶顯示器，於官網完成登錄手續，格式填寫完整並符合資格者即可抽日本賞楓泡湯雙人遊（共十組）。購買夏普日製AQUOS電視系列商品，最高送7-ELEVEN商品卡5,000元；響應政府節能政策及因應夏日電價調整，購買夏普全系列空調亦贈送2,000元7-ELEVEN商品卡。如果最近沒有換機需求，夏普也舉辦SHARP使用者回娘家活動，7月10日至9月30日只要上傳家中SHARP家電照，另有機會獲得夏普60吋日製電視。

搶在百貨週年慶前，集雅社推一系列影音家電週年慶活動。記者黃筱晴／攝影
搶在百貨週年慶前，集雅社推一系列影音家電週年慶活動。記者黃筱晴／攝影
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台灣夏普歡慶成立一週年，於暑假期間推出週年慶活動。圖／三創生活園區提供
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集雅社集結各家店品牌商品，從旗艦美型電視到萬用小家電一應俱全。記者黃筱晴／攝影
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集雅社今年六月甫於三創生活園區四樓風格生活樓層開設新門市。記者黃筱晴／攝影
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