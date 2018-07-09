影／香港國泰空廚 抓得住旅客的胃

2018-07-09 19:46 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



亞洲人注重家鄉味，連搭乘飛機時都希望能夠吃到自己熟習的味道。設在香港機場的國泰航空飲食服務公司(國泰空廚)，每天平均生產8萬3000份飛機餐，滿足每一位旅客的嘴巴；除了嚴格管理食品安全與烹飪過程的衛生需求，也為了提高生產力，引進了自動裝盤機與自動煎蛋機，提升餐點標準化與規格化。

國泰空廚是國泰航空全資子公司，佔地7萬3400平方公尺，相當於13個足球場，員工共2000人24小時輪班，設計產能每天14萬份飛機餐，平均每天生產8萬3000份，其中75%供應國泰航空，也服務包括中華航空、長榮航空在內52家飛航香港的航空公司，供應機艙餐飲數量佔香港機場總數量的65%。

國泰空廚最高生產飛機餐的數量，於2017年耶誕假期的12月23日創下單日10萬1791份的最高紀錄，為了增加生產效率，先後引進自動擺盤機與煎蛋機等自動化生產設備。廚房內的3座自動炒燉鍋，每1鍋1次可以炒出300公斤的炒飯或燴飯，等於1架飛機需要的量，30分鐘就可以出鍋，效率相當高。

國泰空廚行政總裁黃文傑指出，開發自動擺盤機可以節省人力，生產線長27公尺，設有19個站區，其中13個採全自動作業，另外有6個採半自動或全人工作業，從餐盤、水果、奶油或果醬、飲水等每1份飛機餐所需要的物品，從空盤進入輸送帶，10分鐘左右就可以完成1個標準飛機餐托盤，每小時可以完成1344個餐盤擺放，裝入32個飛機餐的餐車，準備送上飛機。

自動擺盤機仍然保留人工作業，是經過研究後做出的決定。這少數幾站人工作業主要是擺放飲水等物品，這些物品由機械作業誤差較高，人工擺放可以維持產品的準確度。

屬於西式早餐主角的歐姆蛋，需求量相當大，國泰空廚引進自動煎蛋機，提升生產數度。自動煎蛋機配置18個煎盤，搭配加溫、注油、注蛋液等自動化設施，只要2名工作人員操作，每天生產6000至8000份歐姆蛋。