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新光三越「這夏卡利HIGH」 買精品到嘗小吃都能賺禮券

2018-07-09 18:44聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

迎接暑假夏換季消費商機，新光三越即將推出「這夏卡利HIGH」大規模促刷檔期，活動期間內，只要持10大指定銀行卡友刷卡購物累計滿10,000元回饋4%、滿60,000元回饋5%、滿20萬則回饋6%電子贈品禮券，適用業種從平常不打折的高單價精品、3C家電到小額美食等，都能累積消費拿禮券，優惠手筆不輸周年慶

新光三越「這夏卡利HIGH」從7月12日到8月16日，為期超過一個月的活動期間內，除了持10大指定銀行卡刷卡購物累計滿額可拿電子贈品禮券以外，今年再加碼，首四日持新光三越會員APP及10大指定銀行信用卡消費滿5,000元送200元；新光三越聯名卡友獨享首七日刷6,000元送200元，此外，4大指定銀行首七日則有刷8,000元送200元等好康。

百貨業者表示，每年夏季卡利HIGH活動時，也是入手涼夏商品及父親節禮品的好時機，像是檔期間適逢「夏換季流行服飾5折起」，新光三越就集合全台近300個男、女裝品牌合推優惠；而寵愛老爸，則推薦星際迷老爸絕對要擁有的PHILIPS 星際大戰系列 Han Solo 韓索羅款電鬍刀，以及喜愛戶外運動的老爸可選天梭 Seastar 1000系列自動款潛水腕表。而此次活動期間也適逢「法雅客周年慶」，有許多話題3C祭出優惠價吸客。

另外，暑假期間也有不少顧客喜愛到百貨嘗美食，新光三越近期也有多家話題餐廳登場，像是首度進軍台中中港店的福里安花神咖啡，以及有｢新加坡肉骨茶麵代名詞｣之稱的黃亞細肉骨茶也即將於7月底在台北信義新天地A8館開幕等，不妨打開新光三越APP美食訂候位，趁著這夏卡利HIGH檔期品嘗話題美食累積達檻賺禮券。

TISSTO Seastar 1000系列自動款潛水腕表，推薦價23,200元。...
TISSTO Seastar 1000系列自動款潛水腕表，推薦價23,200元。圖／新光三越提供
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新光三越「這夏卡利HIGH」檔期，推出不少化妝品獨賣新品。圖／新光三越提供
新光三越「這夏卡利HIGH」檔期，推出不少化妝品獨賣新品。圖／新光三越提供
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新光三越即將推出「這夏卡利HIGH」大規模促刷檔期。圖／新光三越提供
新光三越即將推出「這夏卡利HIGH」大規模促刷檔期。圖／新光三越提供
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Panasonic LAMDASH 超高速磁力驅動電鬚刨 ES-LV9C ，推薦價16,888元。圖／新光三越提供
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福里安花神咖啡日前進駐新光三越台中中港店。圖／新光三越提供
福里安花神咖啡日前進駐新光三越台中中港店。圖／新光三越提供
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