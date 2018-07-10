輕鬆馭膚 立即有感 迪奧超級夢幻美肌氣墊粉餅 柔霧美肌帶著走

人手一機的科技影像年代，女性更能輕易發現全新自己，無論一天24小時湧起多少喜、怒、哀、樂，自拍瞬間不難捕抓臉上浮動的情緒。此時此刻的你無論呈現何種面貌，重點是每一次的當下，你是否都能放心做自己! 一款能放大肌膚優點、自然掩飾小瑕疵的氣墊粉餅，讓你不用P圖也能完美上相！

迪奧深耕美妍科技多年，2018年7月推出升級版，全新迪奧超級夢幻美肌氣墊粉餅SPF50 PA+++，將氣墊粉餅推升到更水潤、無瑕美肌的感官體驗，讓女性一秒無瑕安心美麗。

超級夢幻美肌氣墊粉餅 #000 NT$2,500 圖／迪奧 提供 分享 facebook

迪奧超級夢幻美肌氣墊粉餅彷彿把美肌效果隨身帶著走，它的柔霧光澤全面升級，蘊含光學級仿生雲母與柔焦粉末的物理效果，當光線照射肌膚時，呈現自然柔焦效果，如同臉上覆蓋一層柔焦薄紗，不需多餘修片，也能遮飾小缺陷，呈現細緻完美的好膚質。

迪奧超級夢幻美肌氣墊粉餅注入高保養濕潤成分，蘊含80%超級夢幻美肌萃保養成分，強效喚妍複合物與山柚花精萃能改善瑕疵，提升肌膚細緻度、保濕度與明亮度，帶來立即有感的美肌效果。專利控油技術，讓超級夢幻美肌氣墊粉餅，在夏季依舊能維持妝感清新，隨時隨地彷彿剛上完妝一般。

迪奧超級夢幻美肌氣墊粉餅，與經典明星商品超級夢幻美肌萃兩者相互搭配，更能實現立即有感、瞬間柔焦的美肌效果 圖／迪奧 提供 分享 facebook

迪奧超級夢幻美肌氣墊粉餅，與經典明星商品超級夢幻美肌萃兩者相互搭配，更能實現立即有感、瞬間柔焦的美肌效果。美肌萃更可單獨使用於保養的最後一個步驟，瞬間打造無瑕的柔霧感，乳狀質地好延展，也可用於妝前打底、補妝。

全新迪奧代言人 卡拉迪樂芬妮 圖／迪奧 提供 分享 facebook

迪奧超級夢幻美肌氣墊粉餅，今年特地請來代言人英國超模卡拉迪樂芬妮，拍攝一系列年輕、自信的廣告，直率的她在廣告影片中，擦上另一款獨特的全新#000無瑕色選，完全不含色彩粒子的這款素顏氣墊，使她在直率不羈之餘，更散發一種真摯自然的美麗，她說，「肌膚無瑕美麗，你可以更有力量，更美麗」，這句話引領女性深刻體悟，也相信美麗不再遙不可及。