「星巴克咖啡展」來了！3款獨賣飲品 華山開展33天

2018-07-09 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



星巴克登台20周年，今年的「2018星巴克咖啡旅程特展」將於7月11日起在華山1914文創園區開跑。入場處挑選台灣原生植物打造成叢林般迎賓，展間則以「人與咖啡」為軸線，陳列各領域人物的私人咖啡故事；每次都成功吸引粉絲拍照打卡的限定飲品，此次也推出3款，搭上獨賣商品區，活動至8月12日止，滿額再送限定咖啡皂組。

星巴克表示，星巴克咖啡旅程特展（Starbucks Coffee Journey）5年前以秘密基地形象成功吸引2萬人參展，打響名氣。今年邁入第5年，今年打造雙咖啡吧台，以木質棧板為設計，一邊製作咖啡飲品，另一側舉行沖煮大賽、拉花大賽，開放式空間邀民眾一起觀賽。

整體展區分為咖啡旅程、風味之旅、家居時光、戶外遊蹤四大區，透過建築師、唱片廠牌經營者、資深樂評人、雜誌總編輯等不同職業，陳列其日常生活中關乎咖啡的事物。

星巴克提到，今年同樣展出「咖啡產地至一杯咖啡」（Farm To Cup）的旅程，並結合音樂、餐飲、花藝等不同專業工作者及生活面向，打造自在的創意氛圍。同時，今年也邀請台虎鯨釀酒師Winnie、插畫生活家米力及格式設計展策總監王耀邦等與星巴克咖啡大師舉辦跨界講座。

至於最多人關注的展場限定飲品有3款──「典藏麥芽雪冷萃」、「氮氣冷萃馥洛特」及「沁涼夏日特調啤酒」，售價200元起。另展場也規畫Coffee Journey咖啡體驗組，包含小尺寸咖啡體驗馬克杯、5次咖啡體驗、1次精釀啤酒體驗、50g咖啡豆及咖啡護照，持馬克杯可一次喝遍Clover、Pour over、Chemex、Coffee Press、Nitro、Nitro cold brew及精釀啤酒，每組售價600元。

至於展區首賣商品包含粉紅色輕巧手沖旅行組、CJ Fruity風味隨行卡、CJ咖啡旅程T-Shirt、露營風3OZ及16OZ不鏽鋼把手杯、CJ不鏽鋼瓶及提袋等，售價350元至5,980元不等。

2018 Starbucks Coffee Journey

日期｜7/11～8/12

時間｜每日12:00～20:00

地址｜台北市八德路一段1號 (華山1914文創園區 中4A) 票價：免費入場，人潮眾多及假日時段，將進行人數及體驗時間控管