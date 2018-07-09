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OMEGA翻新骨董機芯 打造限量首創款腕表

2018-07-09 17:13聯合報 記者曾智緯╱即時報導

承載老靈魂的新腕表就是對歐米茄（OMEGA）近期推出的「首創款歐米茄腕表限量版」最好的詮釋，一共僅有18只，全部都使用了105年前就存於品牌倉庫內的骨董懷表機芯。

眾所周知的是OMEGA是現代腕表製作的先驅之一，而這款腕表所搭載的1.8英吋CHRO計時機芯，在當時就以優異的性能為品牌贏得不少讚譽。而在今年OMEGA透過製表師的巧手，把這批機芯翻新，加上18K白金表殼及18K專利Sedna金表冠和按鈕，賦予機芯重生的機會，完成了首創款歐米茄限量版腕表。而且還承襲了懷表時代的精神，以47.5毫米的大表徑呈現，底蓋也採用掀蓋設計，讓配戴者能賞玩精細的機芯結構。而易讀性白色珐瑯表盤、藍色「帝國」指針與鏤空阿拉伯數字、鉚釘裝飾皮表帶的設計，都是第一次世界大戰期間軍人的最愛，復古韻味十足。

精品龍頭的路易威登（Louis Vuitton）也在近期推出全新的Tambour Essentail Grey與Grey Titanium腕表，反映出源自旅行概念的設計。其中的Tambour Essentail Grey系列腕表備有兩地時區和計時碼表，兩種款式，但風格卻是一致的。除了使用灰色放射紋表盤，表殼側邊還鐫刻了品牌的12個字母來代表12小時，以及靈感來自Gaston-Louis Vuitton的經典行李箱提把，轉化成固定表帶的粗短表耳。而帶有煤灰色表盤的Tambour Grey Titanium腕表，最顯眼的就是12點鐘方向為品牌Logo中的V字，其餘的橘色數字時標和指針，則是向高科技戶外運動服飾致敬，同時也點出了作為2018秋冬男裝系列的配件。

路易威登Tambour Grey Titanium腕表，不含表帶約14萬9,00...
路易威登Tambour Grey Titanium腕表，不含表帶約14萬9,000元。圖／Louis Vuitton提供
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路易威登Tambour Essentail Grey計時碼表，不含表帶約19萬2...
路易威登Tambour Essentail Grey計時碼表，不含表帶約19萬2,000元。圖／Louis Vuitton提供
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路易威登Tambour Essentail Grey兩地時區腕表，不含表帶約13...
路易威登Tambour Essentail Grey兩地時區腕表，不含表帶約13萬1,000元。圖／Louis Vuitton提供
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歐米茄賦予塵封倉庫中許久的骨董機芯新生命，打造首創款限量版腕表，一共18只。圖／...
歐米茄賦予塵封倉庫中許久的骨董機芯新生命，打造首創款限量版腕表，一共18只。圖／OMEGA提供
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