OMEGA翻新骨董機芯 打造限量首創款腕表

2018-07-09 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



承載老靈魂的新腕表就是對歐米茄（OMEGA）近期推出的「首創款歐米茄腕表限量版」最好的詮釋，一共僅有18只，全部都使用了105年前就存於品牌倉庫內的骨董懷表機芯。

眾所周知的是OMEGA是現代腕表製作的先驅之一，而這款腕表所搭載的1.8英吋CHRO計時機芯，在當時就以優異的性能為品牌贏得不少讚譽。而在今年OMEGA透過製表師的巧手，把這批機芯翻新，加上18K白金表殼及18K專利Sedna金表冠和按鈕，賦予機芯重生的機會，完成了首創款歐米茄限量版腕表。而且還承襲了懷表時代的精神，以47.5毫米的大表徑呈現，底蓋也採用掀蓋設計，讓配戴者能賞玩精細的機芯結構。而易讀性白色珐瑯表盤、藍色「帝國」指針與鏤空阿拉伯數字、鉚釘裝飾皮表帶的設計，都是第一次世界大戰期間軍人的最愛，復古韻味十足。