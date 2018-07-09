歐陽娜娜辣秀美腿 粉絲：「看了好害羞！」

2018-07-09 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



歐陽娜娜演繹Converse Chuck 70白色低筒鞋，約2,980元。圖／Converse提供 分享 facebook 歐陽娜娜演繹Converse Chuck 70綠色低筒鞋，約2,480元。圖／Converse提供 分享 facebook 休閒運動品牌Converse簽下甜姐兒的歐陽娜娜（Nana）擔任品牌代言人，而他也不負所望，每一次有新的形象廣告曝光皆能引起話題，帶動實際銷量。而最新演繹Chuck 70系列鞋款的廣告，就大方秀出白皙美腿，讓粉絲莫不直呼「看了好害羞！」

Coverse全新Chuck 70鞋款透過品牌代言人歐陽娜娜詮釋了自由不羈的街頭文化，廣告中她自信遊走在城市間，大膽玩轉色彩，將復古街頭風格一展無遺。這一季，Converse在細節中詮釋經典，再度打造極具辨識度的炫彩配色Converse Chuck 70系列鞋款，而歐陽娜娜穿著的Chuck 70白色低筒皮革款、Chuck 70 帆布高筒鞋款都讓粉絲們表示「不管她穿什麼，都給我來一雙」，證明了她的高人氣與話題性。不僅如此，娜娜在鏡頭下時而表現出天真無害的眼神、以及辣秀美腿，展現截然不同平常的風格，非常吸睛。