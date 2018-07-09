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為何痛下殺手還不罷休？分屍加害人的可能思考

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歐陽娜娜辣秀美腿 粉絲：「看了好害羞！」

2018-07-09 14:12聯合報 記者曾智緯╱即時報導

歐陽娜娜演繹Converse Chuck 70白色低筒鞋，約2,980元。圖／C...
歐陽娜娜演繹Converse Chuck 70白色低筒鞋，約2,980元。圖／Converse提供
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歐陽娜娜演繹Converse Chuck 70綠色低筒鞋，約2,480元。圖／C...
歐陽娜娜演繹Converse Chuck 70綠色低筒鞋，約2,480元。圖／Converse提供
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休閒運動品牌Converse簽下甜姐兒的歐陽娜娜（Nana）擔任品牌代言人，而他也不負所望，每一次有新的形象廣告曝光皆能引起話題，帶動實際銷量。而最新演繹Chuck 70系列鞋款的廣告，就大方秀出白皙美腿，讓粉絲莫不直呼「看了好害羞！」

Coverse全新Chuck 70鞋款透過品牌代言人歐陽娜娜詮釋了自由不羈的街頭文化，廣告中她自信遊走在城市間，大膽玩轉色彩，將復古街頭風格一展無遺。這一季，Converse在細節中詮釋經典，再度打造極具辨識度的炫彩配色Converse Chuck 70系列鞋款，而歐陽娜娜穿著的Chuck 70白色低筒皮革款、Chuck 70 帆布高筒鞋款都讓粉絲們表示「不管她穿什麼，都給我來一雙」，證明了她的高人氣與話題性。不僅如此，娜娜在鏡頭下時而表現出天真無害的眼神、以及辣秀美腿，展現截然不同平常的風格，非常吸睛。

雖然夏天還沒過完，Puma旗下的Select系列已迫不及待的要推出全新秋冬聯名系列。品牌找來了前衛時尚品牌OUTLAW結合街頭潮流、時尚流行、與隨興奢華三種混搭風格，以黑、白、紅三色為設計主調，加入花卉刺繡、斯拉夫文字等傳統俄羅斯圖騰。鞋款部分則將田徑跑鞋Trailfox簡化，打造Trailfox O.Moscow聯名款，採用全白柔軟皮革包覆鞋面，鞋側以橡膠色塊裝飾點綴，鮮明的橡膠鋸齒狀鞋底更是一大特色；另一款Avid Zip Graphic O. Moscow則以 Puma AVID 鞋款為設計原型，拉長鞋口為中筒樣貌，並在鞋款前端加上大型橡膠拉鍊造型，創造前衛的視覺效果。

Puma Select系列Trailfox O.Moscow聯名鞋，約5,980...
Puma Select系列Trailfox O.Moscow聯名鞋，約5,980元。圖／Puma提供
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歐陽娜娜演繹Converse Chuck 70綠色低筒鞋，約2,480元。圖／C...
歐陽娜娜演繹Converse Chuck 70綠色低筒鞋，約2,480元。圖／Converse提供
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歐陽娜娜演繹Converse Chuck 70白色低筒鞋，約2,980元。圖／C...
歐陽娜娜演繹Converse Chuck 70白色低筒鞋，約2,980元。圖／Converse提供
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Puma Select系列Avid Zip Graphic O. Moscow聯...
Puma Select系列Avid Zip Graphic O. Moscow聯名鞋，約4,680元。圖／Puma提供
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歐陽娜娜演繹Converse Chuck 70白色低筒鞋，約2,980元。圖／C...
歐陽娜娜演繹Converse Chuck 70白色低筒鞋，約2,980元。圖／Converse提供
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廣告俄羅斯

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