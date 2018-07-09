大馬最紅穆斯林女星 擔任台灣觀光代言人

2018-07-09 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



觀光局針對馬來西亞及汶萊兩地穆斯林市場首度啟用代言人，邀蜜拉菲爾莎擔任年度代言人，搭配3位網紅一起來台拍攝宣傳影片。圖／觀光局提供 分享 facebook 交通部觀光局邀大馬穆斯林女星蜜拉菲爾莎（Mira Filzah）擔任馬來西亞及汶萊地區台灣觀光代言人。圖／觀光局提供 分享 facebook 交通部觀光局首度對穆斯林市場啟用「觀光代言人」，邀請大馬穆斯林女星蜜拉菲爾莎（Mira Filzah）擔任馬來西亞及汶萊地區台灣觀光代言人，拍攝影片宣傳台灣觀光，要向兩國的穆斯林傳達「Salam Taiwan—台灣歡迎您」的訊息。

觀光局說，馬來西亞來台旅客人次逐年成長，2017年達52萬8019人次，較2016年47萬4420人次，成長11.3%，為第六大來台客源市場，居東協國家之首。馬來西亞人口3000萬，穆斯林人口高達1800萬；汶萊人口雖僅40萬，惟穆斯林人口占總人口之66%。兩國的穆斯林中上階級人士來台旅遊市場極具潛力。

根據萬事達卡2018年最新「新月評等—全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」，台灣在非伊斯蘭教組織中最佳旅遊目的地，首度擠進第5名。

觀光局針對馬來西亞及汶萊兩地穆斯林市場首度啟用代言人，邀請於Instagram擁有超過300萬粉絲的大馬當紅穆斯林女星蜜拉菲爾莎擔任年度代言人，搭配3位時尚、美妝界的網路紅人雅絲敏禮端（Yasmin Redzuan）、莎麗法蘿絲（Sharifah Rose）與阿伊莎麗安娜（Aisha Liyana），一起來台拍攝宣傳影片，足跡遍布臺北101、陽明山國家公園、西門町、士林夜市、主題樂園及休閒農場…等地。

此次拍攝主題為「Salam Taiwan—台灣歡迎您」，「Salam」在馬來文為問候的意思，透過這支影片傳遞台灣歡迎穆斯林旅客的訊息。蜜拉等4人除走訪台灣知名景點，實地到台北清真寺及獲得「清真認證」的餐廳拍攝。觀光局表示，至今全台已有176個餐廳與旅館獲得「清真認證」。

第一次到訪的她們對台灣讚不絕口，表示台灣的美麗超乎她們期待，最令人驚豔的是在短短6天的拍攝時間裡，能夠體驗自然景色、城市風光、人文氣息等多種面向。不論是日落的台北101美景、陽明山的繡球花海、士林夜市的各種遊戲、刺激的主題樂園遊樂設施或是南投的群山壯麗，都令她們印象深刻，持續透過社群平台與廣大粉絲分享這些動人時刻。

宣傳影片拍攝完成後，觀光局將於8月底於馬來西亞辦理首映記者會。未來這支影片亦將透過馬來西亞與汶萊的電視廣告、電影院映前廣告、戶外電子看板、網路…等各項通路強力放送。觀光局後續將邀請代言人蜜拉菲爾莎出席馬來西亞旅遊展、出版專屬旅遊手冊。