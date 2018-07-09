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夏季車檢優惠 資深車主省更大

2018-07-09 00:23聯合報 記者陳威任／台北報導

HYUNDAI「夏涼健檢」即日起至7月31日止，回廠即享有5大系統20項免費行車...
HYUNDAI「夏涼健檢」即日起至7月31日止，回廠即享有5大系統20項免費行車安全檢查。 圖／南陽實業提供
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炎炎夏日不只讓人難受，對車子也是一種考驗，車商推出夏日健檢活動，協助車主保養愛車，讓夏日用車沒煩惱。

裕隆日產汽車自即日起至7月31日止，推出NISSAN「悠悠夏日 涼涼一夏」夏季行車健檢活動，提供愛車空調冷卻系統保養套餐優惠及火星塞、雨刷、空調濾網與輪胎電瓶等零件特惠價格。針對車齡3年以上車主，提供「越修越便宜」專案，車輛進廠即享維修零件95折至75折優惠。另提供「為你設享」百元以下維修零件免費優惠活動，以及紅利點數加價購優惠活動。活動期間回廠消費即贈送「巴黎香氛溫和紫草膏」，還可參加飛利浦空氣清淨機及500元保修抵用券的抽獎活動。

HYUNDAI「夏涼健檢」自即日起至7月31日止，無論新舊愛車回廠即享有5大系統20項免費行車安全檢查，由專業技師診斷車輛冷氣、冷卻系統。為回饋廣大車主的愛護，此次更提供豐富多樣商品優惠，包含空調系統潔淨組、6項熱門冷氣系統部品、電瓶、輪胎、負離子空氣清淨機等8折起，另有冷媒系統更新維護服務８折優惠，夏涼健檢活動期間回廠健檢，除可免費獲得「防水環保飲料提袋」外，還有滿額好禮。

台灣福斯汽車即日起至7月31日推出「Volkswagen 夏季健檢專案」，提供冷氣空調系統相關檢查、冷卻系統功能檢查、輪胎胎壓／胎紋等23項之免費安全檢查，且提供多項零配件精品優惠。針對5年以上車主之專屬「Volkswagen 5+ 精省方案」，提供多項專屬禮遇和機油、工資優惠；而消費6,888元之車主即能參加抽獎，包含Volkswagen主題家庭客房三天兩夜住宿券、或二合一涼風空氣清淨機、原廠精品等200名、總值逾30萬元好禮。

健檢空氣清淨機

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