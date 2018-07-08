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超商啤酒狂賣！再引進這3款日本「心機下酒零食」

2018-07-08 22:20聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

7-ELEVEN導入8款異國水果調酒，每瓶售價52至89元。圖／7-ELEVEN...
7-ELEVEN導入8款異國水果調酒，每瓶售價52至89元。圖／7-ELEVEN提供
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世足進入四強、天氣異常炎熱影響下，帶動超商啤酒短期間內提升銷售量，7-ELEVEN提到，6月底第一周整體啤酒業績較去年同期即成長1成，其中，水果調酒特別吸引女性上班族喜愛，業者即日起獨家開賣8款進口水果調酒，並導入3款日本話題下酒零食，如日本下酒零食大廠馬魯斯（マルエス）2018年新品、超日式居酒屋感香烤竹筴魚等，讓人涮嘴到停不下來。

據7-ELEVEN觀察，全台啤酒市場規模達269億元，6月起8月更是銷售高峰期，占啤酒年度業績近35%，而近年異國零食養了一票喜愛高質感進口品的粉絲，以上班族、女性及學生族群為主，因此今夏特別引進日本下酒零食「日本馬魯斯甜醋魷魚腳」、「日本山榮香烤小竹筴魚」及「日本小島珍味泡菜干貝唇」，售價均為99元。

1.日本馬魯斯甜醋魷魚腳

日本下酒零食大廠馬魯斯（マルエス）甜醋魷魚腳為今年新品，將日式甜醋醬包裹Q彈魷魚腳，讓人忍不住一夾再夾。

2.日本小島珍味泡菜風味干貝醬

嚴選新鮮飽滿干貝加入特製泡菜醬汁，酸酸辣辣適合冰涼啤酒。

3.日本山榮香烤小竹筴魚

日本家庭常見料理竹莢魚，可說是居酒屋經典下酒菜，一片一整尾竹筴魚裝入袋，抹上日式燒烤醬，甜鹹滋味與啤酒搭配度高。

此外，觀察到25歲至35歲女性群族迎接假日或平常下班時，特別偏愛水果調性啤酒，重視個人下班後生活放鬆感，7-ELEVEN即日起獨家導入8款水果調酒。7月31日前，指定啤酒任選3件79折、6件77折優惠。

8款啤酒包含「日本ASAHI果實瞬間青森杏桃」、「日本KIRIN冰結調酒山梨太陽李」、「三得利微醉雞尾酒-白桃」、「日GRAND KIRIN精釀啤酒雨後太陽」、「芬蘭哈特瓦柚香雞尾酒」、「日本三得利微醉雞尾酒冰涼橘子」、「夏日蜜蘋果酒」等共8種異國啤酒，售價52元起。

日本山榮香烤小竹筴魚。圖／7-ELEVEN提供
日本山榮香烤小竹筴魚。圖／7-ELEVEN提供
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水果調酒特別吸引女性族群購買。圖／7-ELEVEN提供
水果調酒特別吸引女性族群購買。圖／7-ELEVEN提供
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日本小島珍味泡菜風味干貝醬。圖／7-ELEVEN提供
日本小島珍味泡菜風味干貝醬。圖／7-ELEVEN提供
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日本馬魯斯甜醋魷魚腳。圖／7-ELEVEN提供
日本馬魯斯甜醋魷魚腳。圖／7-ELEVEN提供
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