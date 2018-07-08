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早鳥價！四大超商中秋預購開跑 不只月餅還有獨賣甜點

2018-07-08 18:24聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

四大超商中秋預購開跑，迎合民眾喜好大不同，不只月餅選擇多元，還獨家引進烘焙甜點，預購再享早鳥價。超商雙雄7-ELEVEN、全家往年廣式月餅賣最好；萊爾富則是酥皮較夯，滿額再抽iPhone X；OK超商增加創意月餅比例，國寶翡翠白菜、象棋造型化身糕餅。

7-ELEVEN觀察去年中秋檔期，以名店月餅系列最夯，其中綜合月餅類、經典禮盒類都很受歡迎，另價位稍高的廣式月餅類也占業績銷售大宗。今年中秋預購囊括60家廠商、115種商品，除了月餅，還有團購美食、水果酥等選擇，包含台南阿美飯店、郭元益、OREO、雪之戀、阿默等，價格落在89至7,480元。活動自即日起至9月15日止，7月31日前享指定商品第二件85折。

全家便利商店表示，近年廣式月餅漸成消費者新選擇，連年銷量都有近2成成長，今年擴打導入廣式月餅，導入港澳經典、星級名店等近200款中秋節月餅，如亞都麗緻天香樓「秋星映月」、網路排隊名店新勝發「豆蓉肉塊酥」。另人氣甜點品項數更較去年增6成，獨家導入世界甜點冠軍師傅楊嘉明「火山鹽奶蓋起司蛋糕」等。活動自即日起至9月14日止，價位落在280至1,560元

此外，萊爾富提到，近年酥皮類商品接受度漸升，故酥皮商品數占比提高至近50%。今年中秋預購自即日起至9月19日開跑，此次精選百年名店、獨家禮盒、卡通肖像甜品近50項商品，有北部老店李亭香、中部栢記雪花齋、東部三代傳承豐興餅舖等，售價自130元至1,580元。期限內購買中秋禮盒每單筆消費滿500元，還可以抽iPhone X。

至於OK超商今年則主打創意月餅，比例較去年增加7.5倍，如獨賣款「老耿國寶開運翡翠白菜月餅」，以國寶翡翠白菜外型設計，還有「中外餅舖棋餅禮盒」，宛如一整付完整象棋，同時導入美國See’s CANDIES等共279款選擇，售價落在300元至1,560元，預購至9月13日，8月16日前享第二件8折。OK超商表示，過去3年預購客層年齡逐漸下修，新鮮及創意款受青睞。

格麥蛋糕西瓜酥禮盒，每盒499元、20盒7,980元、50盒18,000元。圖／...
格麥蛋糕西瓜酥禮盒，每盒499元、20盒7,980元、50盒18,000元。圖／OK超商提供
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7-ELEVEN中秋預購活動至9月15日止，7月31日前指定商品任選第二件85折...
7-ELEVEN中秋預購活動至9月15日止，7月31日前指定商品任選第二件85折。圖／7-ELEVEN提供
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萊爾富開賣豐興餅舖秋月禮盒，9入售價325元。圖／萊爾富提供
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老耿國寶開運翡翠白菜，每盒429元。圖／OK超商提供
老耿國寶開運翡翠白菜，每盒429元。圖／OK超商提供
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台南阿美飯店府城經典禮盒，售價580元。圖／7-ELEVEN提供
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萊爾富中秋預購導入栢記雪花齋雪花餅，6入售價360元。圖／萊爾富提供
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全家導入世界甜點冠軍楊嘉明師傅「火山鹽奶蓋起司蛋糕」，售價520元。圖／全家便利...
全家導入世界甜點冠軍楊嘉明師傅「火山鹽奶蓋起司蛋糕」，售價520元。圖／全家便利商店提供
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90年歷史澳門英記餅家「雙黃白蓮蓉月餅」4入1,199元。。圖／全家便利商店提供
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月餅中秋節超商

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