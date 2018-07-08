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球王也愛穿 費德勒溫網耍萌

2018-07-08 18:05聯合報 記者曾智緯╱即時報導

近期剛加入UNIQLO家族成為品牌大使的球王「費爸」費德勒，果真是品牌最佳代言人，不只在球場上身穿為其量身打造的球衣，連在場下都穿上UNIQLO與芝麻街、KAWS三方聯名的T恤，瞬間萌翻不少球迷。

費德勒結束與Nike長達20年的合作關係，改披UNIQLO的戰袍登上溫網球場，著實讓許多人感到意外。不僅如此，連在場下費爸還穿了近期UNIQLO才推出的聯名系列，瞬時又讓這件T恤詢問度倍增，甚至被球迷戲稱「球王御用」。費德勒在練習時穿得正是以兒童電視節目「SESAME STREET芝麻街」為靈感，加上潮流大師KAWS跨刀合作設計的全新UT系列。把包括節目中經典的角色如Big Bird、Elmo、以及Cookie Monster等，與現代藝術風格結合，推出男、女及童裝共17個品項，讓穿衣者可以藉由T恤盡情展現自我風格與價值觀。

而來自香港的時尚品牌:CHOCOOLATE也以經典卡通「GARFIELD加菲貓」為啟發，打造聯名服飾系列，喚起不少人的童年回憶。今年是卡通「加菲貓」誕生40周年，因此:CHOCOOLATE重新詮釋了包括主角、主人「老姜」和寵物狗「歐弟」及玩具熊「波基」的角色形象。以黑色、白色、灰色為主要色調，並加入今年流行的橘色及深藍色為重點顏色。加菲貓貪吃貪玩的個性，將以不同的印花圖案呈現於T恤及周邊商品中。另外，也推出加菲貓黑白漫畫滿版印花設計、還有刺繡短襪組及兩款托特包，豐富整個系列的特色。

:CHOCOOLATE與經典卡通加菲貓推出聯名T恤，約1,199元。圖／I.T提...
:CHOCOOLATE與經典卡通加菲貓推出聯名T恤，約1,199元。圖／I.T提供
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:CHOCOOLATE與經典卡通加菲貓推出聯名T恤，約1,459元。圖／I.T提...
:CHOCOOLATE與經典卡通加菲貓推出聯名T恤，約1,459元。圖／I.T提供
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球王費德勒不只披UNIQLO的球衣登上溫網，私下也愛穿品牌的聯名T恤。圖／摘自i...
球王費德勒不只披UNIQLO的球衣登上溫網，私下也愛穿品牌的聯名T恤。圖／摘自instagram
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UNIQLO攜手KAWS推出SESAME STREET芝麻街合作系列UT，約59...
UNIQLO攜手KAWS推出SESAME STREET芝麻街合作系列UT，約590元。圖／UNIQLO提供
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:CHOCOOLATE與經典卡通加菲貓推出聯名購物袋，約1,099元。圖／I.T...
:CHOCOOLATE與經典卡通加菲貓推出聯名購物袋，約1,099元。圖／I.T提供
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UNIQLO攜手KAWS推出SESAME STREET芝麻街合作系列UT，約59...
UNIQLO攜手KAWS推出SESAME STREET芝麻街合作系列UT，約590元。圖／UNIQLO提供
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:CHOCOOLATE與經典卡通加菲貓推出聯名T恤，約1,099元。圖／I.T提...
:CHOCOOLATE與經典卡通加菲貓推出聯名T恤，約1,099元。圖／I.T提供
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UNIQLO卡通

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