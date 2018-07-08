球王也愛穿 費德勒溫網耍萌

2018-07-08 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



近期剛加入UNIQLO家族成為品牌大使的球王「費爸」費德勒，果真是品牌最佳代言人，不只在球場上身穿為其量身打造的球衣，連在場下都穿上UNIQLO與芝麻街、KAWS三方聯名的T恤，瞬間萌翻不少球迷。

費德勒結束與Nike長達20年的合作關係，改披UNIQLO的戰袍登上溫網球場，著實讓許多人感到意外。不僅如此，連在場下費爸還穿了近期UNIQLO才推出的聯名系列，瞬時又讓這件T恤詢問度倍增，甚至被球迷戲稱「球王御用」。費德勒在練習時穿得正是以兒童電視節目「SESAME STREET芝麻街」為靈感，加上潮流大師KAWS跨刀合作設計的全新UT系列。把包括節目中經典的角色如Big Bird、Elmo、以及Cookie Monster等，與現代藝術風格結合，推出男、女及童裝共17個品項，讓穿衣者可以藉由T恤盡情展現自我風格與價值觀。