遊樂園創舉！六福村夜間奇幻秀 遊樂設施變表演舞台

2018-07-08 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



六福村斥資3千萬元，打造全新一季「南太部落狂歡盛夏慶典」。圖／六福村提供。 分享 facebook

六福村主題遊樂園首創將知名遊樂設施「火山歷險」變身實景舞台及光雕投影布幕！不論是能引領觀眾進入神秘火山島的夏日火焰舞，還是講述部落居民與海盜故事的「達努傳說」，都讓民眾耳目一新。今年暑假，與國際專業團隊合作，斥資目3千萬元、長達半年企劃打造全新一季「南太部落狂歡盛夏慶典」，也正式宣告登場。

六福村將1995年落成啟用的火山歷險，變身奇幻秀舞台。一名壯碩舞者點燃火把，以火山歷險為背景，火焰跟隨舞姿旋轉、搖曳，火焰特技，配合精采光雕投影秀、燈光特效配上磅礡音樂，隨著劇情發展，火焰在男女舞者熟練玩轉火焰，在夜色中畫出美麗線條，震撼視覺的演出讓現場驚叫聲不斷。

六福村行銷部經理葉益亨表示，夏日火焰舞是晚間限定的精采表演，就在火山歷險的山腳下上演，透過舞者精彩演出，引領遊客進入這個神秘火山島，遊客絕對難忘。

園區配合達努傳說的演出，在周末假日推出預約制的「火山露天燒烤吧」，遊客能在達努火山腳下享用部落叢林風味燒烤大餐，飽餐一頓後緊接著欣賞表演，視覺、味覺都滿足。

葉益亨指出，暑期假日限定的這場大型夜間奇幻秀是台灣遊樂園區首度破格嘗試，從企劃到編排、聲光設計都投入龐大心血，是電腦特技與真實場景的完美結合。要讓造型立體的火山歷險成為投影布幕，其背景動畫都經過精密的計算，這是遊樂園的第一次，歡迎大小朋友們都來欣賞。