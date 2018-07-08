親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風瑪莉亞來襲
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

遊樂園創舉！六福村夜間奇幻秀 遊樂設施變表演舞台

2018-07-08 17:49聯合報 記者郭政芬╱即時報導

六福村斥資3千萬元，打造全新一季「南太部落狂歡盛夏慶典」。圖／六福村提供。
六福村斥資3千萬元，打造全新一季「南太部落狂歡盛夏慶典」。圖／六福村提供。
分享

六福村主題遊樂園首創將知名遊樂設施「火山歷險」變身實景舞台及光雕投影布幕！不論是能引領觀眾進入神秘火山島的夏日火焰舞，還是講述部落居民與海盜故事的「達努傳說」，都讓民眾耳目一新。今年暑假，與國際專業團隊合作，斥資目3千萬元、長達半年企劃打造全新一季「南太部落狂歡盛夏慶典」，也正式宣告登場。

六福村將1995年落成啟用的火山歷險，變身奇幻秀舞台。一名壯碩舞者點燃火把，以火山歷險為背景，火焰跟隨舞姿旋轉、搖曳，火焰特技，配合精采光雕投影秀、燈光特效配上磅礡音樂，隨著劇情發展，火焰在男女舞者熟練玩轉火焰，在夜色中畫出美麗線條，震撼視覺的演出讓現場驚叫聲不斷。

六福村行銷部經理葉益亨表示，夏日火焰舞是晚間限定的精采表演，就在火山歷險的山腳下上演，透過舞者精彩演出，引領遊客進入這個神秘火山島，遊客絕對難忘。

園區配合達努傳說的演出，在周末假日推出預約制的「火山露天燒烤吧」，遊客能在達努火山腳下享用部落叢林風味燒烤大餐，飽餐一頓後緊接著欣賞表演，視覺、味覺都滿足。

葉益亨指出，暑期假日限定的這場大型夜間奇幻秀是台灣遊樂園區首度破格嘗試，從企劃到編排、聲光設計都投入龐大心血，是電腦特技與真實場景的完美結合。要讓造型立體的火山歷險成為投影布幕，其背景動畫都經過精密的計算，這是遊樂園的第一次，歡迎大小朋友們都來欣賞。

為讓民眾可以更經濟實惠觀賞夜間秀，六福村假日特別推出只要199元的星光票，含露天燒烤餐的單人夜光套票699元(原價749元)；若是只有夜晚不過癮，白天入園全民享6折599元優惠（原價999元）。

火山歷險變身實景舞台，繽紛投影營造奇幻氛圍。圖／六福村提供
火山歷險變身實景舞台，繽紛投影營造奇幻氛圍。圖／六福村提供
分享
遊樂園創舉，火山歷險變身實景舞台，台下觀眾目不轉睛。圖／六福村提供
遊樂園創舉，火山歷險變身實景舞台，台下觀眾目不轉睛。圖／六福村提供
分享

遊樂園

相關新聞

降血壓原料藥遭汙染 食藥署：恐是製程出包

2018-07-08 14:45

颱風逼近...明12縣市飆36度 高溫亮黃燈

2018-07-08 17:50

綠化環境可抗菌 降心血管疾病

2018-07-08 17:34

抗癌教授安息禮拜 親友送別「笑中帶淚」

2018-07-08 16:53

高屏注意！氣象局發布大雷雨訊息

2018-07-08 16:51

強颱瑪莉亞來襲 曾文水庫防淤隧道準備好了！

2018-07-08 15:13

動手指體驗搭頭等艙！ 阿聯酋航空推出線上VR實境體驗

2018-07-08 14:02

強颱瑪莉亞逼近 估明傍晚發海警、後天晨發陸警

2018-07-08 13:57

國內汽、柴油價格明起分別調漲0.2元及0.3元

2018-07-08 13:41

台鐵電車線損壞百公尺 影響38列次7800名旅客

2018-07-08 13:39

健康相談室／流汗快擦掉 痘痘不亂冒

2018-07-08 13:32

愛肝達人站／B肝帶原消失 肝癌風險仍在

2018-07-08 13:30

好好吃╱不必烤 三明治蛋糕41變

2018-07-08 13:29

國道警：有ETC幫忙 可全時段執法

2018-07-08 13:28

用ETC抓超速違反個資法？問題待釐清

2018-07-08 13:28

保健看過來╱3招戒斷孩子手機

2018-07-08 13:24

強颱瑪莉亞接近 侵北桃基宜機率逾8成

2018-07-08 13:23

影／油價漲勢未歇 本周汽油漲2角、柴油漲3角

2018-07-08 13:23

陳映真山路 盜火劇團新詮釋

2018-07-08 12:58

創金氏紀錄！ 36分37秒打造1554公斤超大玉井芒果刨冰

2018-07-08 11:46

超速非國道車禍主因？ 警察正解在這裡

2018-07-08 11:37

ETC取締超速違反個資法？ 法務部研議中

2018-07-08 11:27

瑪莉亞接近 周二從北到南將漸感風雨加大

2018-07-08 10:59

是色情還是藝術？高美館年度大展 看懂「赤裸美學」

2018-07-08 10:00

強颱瑪莉亞影響 吳德榮：周二晚至周三午風雨最大

2018-07-08 08:52

電車線損壞 台鐵二結-冬山單線通行至少3千人受影響

2018-07-08 08:52

利比亞封港帶動國際油價漲 本周油價恐漲0.5元

2018-07-08 04:54

瑪莉亞颱風靠近 明天北部空品橘警

2018-07-08 04:41

強颱瑪莉亞來了…明發海警 中心恐登陸

2018-07-08 04:41

三餐亂吃 國中小學生 過輕比率增

2018-07-08 01:04

1碗麵、貢丸湯、燙青菜…家長帶著亂吃 孩子營養不夠

2018-07-08 01:04

6款降血壓藥 用陸製致癌原料藥

2018-07-08 01:04

強颱瑪莉亞南偏 周二影響大

2018-07-07 23:40

颱風瑪莉亞對台威脅大增 農漁業提早因應

2018-07-07 22:20

陸劣質原料藥台灣製成6降血壓藥 1049萬顆流市面

2018-07-07 21:54

一張圖看強颱瑪莉亞如何影響台灣

2018-07-07 21:32

更自由地洗腎 專家鼓勵年輕腎友腹膜透析

2018-07-07 20:27

六款本土降血壓藥疑含動物致癌成分 需立即下架

2018-07-07 20:25

強颱瑪莉亞侵襲機率 北台灣高達6成

2018-07-07 20:12
看更多

熱門文章

六款本土降血壓藥疑含動物致癌成分 需立即下架

2018-07-07 20:25

強颱瑪莉亞來了…明發海警 中心恐登陸

2018-07-08 04:41

一張圖看強颱瑪莉亞如何影響台灣

2018-07-07 21:32

強颱瑪莉亞侵襲機率 北台灣高達6成

2018-07-07 20:12

強颱瑪莉亞影響 吳德榮：周二晚至周三午風雨最大

2018-07-08 08:52

強颱瑪莉亞增強變胖又加速 海陸警將提前發布

2018-07-08 16:32

殺破狼周運勢／金牛可望脫離邊緣人 天秤可能被挖角跳槽

2018-07-08 00:00

陸劣質原料藥台灣製成6降血壓藥 1049萬顆流市面

2018-07-07 21:54

男子讚女友勤儉又環保 網友卻要他「快放生」

2018-07-07 18:54

強颱瑪莉亞南偏 周二影響大

2018-07-07 23:40

6款降血壓藥 用陸製致癌原料藥

2018-07-08 01:04

降血壓原料藥遭汙染 食藥署：恐是製程出包

2018-07-08 14:45

1碗麵、貢丸湯、燙青菜…家長帶著亂吃 孩子營養不夠

2018-07-08 01:04

強颱瑪莉亞逼近 估明傍晚發海警、後天晨發陸警

2018-07-08 13:57

是色情還是藝術？高美館年度大展 看懂「赤裸美學」

2018-07-08 10:00

賀陳旦：淡蘭古道比國外長距離步道更精采

2018-07-07 19:16

利比亞封港帶動國際油價漲 本周油價恐漲0.5元

2018-07-08 04:54

國鳥帝雉右腳掌斷掉 求生意志感動國家森林志工

2018-07-08 15:33

宜蘭地震規模4.1 最大震度4級

2018-07-07 19:12

瑪莉亞颱風靠近 明天北部空品橘警

2018-07-08 04:41

瑪莉亞接近 周二從北到南將漸感風雨加大

2018-07-08 10:59

超速非國道車禍主因？ 警察正解在這裡

2018-07-08 11:37

暑假打工求職 遇上3種狀況快點閃 以免災星纏身

2018-07-08 11:00

被水淋濕勾起泰國潑水節約定 華航廣告爆紅

2018-07-08 12:50

影／強颱瑪莉亞變壯又快跑 氣象局：周二午後影響最劇

2018-07-08 17:54

颱風瑪莉亞對台威脅大增 農漁業提早因應

2018-07-07 22:20

1500隻皮卡丘！「皮卡丘大量發生中」8/10登場

2018-07-07 20:10

圍棋星光大道！黑嘉嘉、謝依旻、張栩為女子賽站台

2018-07-07 23:06

6款降血壓藥疑含致癌物 毒物專家釋疑

2018-07-07 22:23

ETC取締超速違反個資法？ 法務部研議中

2018-07-08 11:27

健康相談室／流汗快擦掉 痘痘不亂冒

2018-07-08 13:32

三餐亂吃 國中小學生 過輕比率增

2018-07-08 01:04

瑪莉亞路徑南修 恐成強烈西北颱

2018-07-08 17:19

全世界在等這一碗！ 京都一乘寺「豚人拉麵」抵台

2018-07-07 22:11

瑟琳娜戈梅茲甜姐兒 COACH幕後花絮笑容超可愛

2018-07-07 23:45

強颱瑪莉亞來襲 曾文水庫防淤隧道準備好了！

2018-07-08 15:13

影／黑熊一家闖民宅開游池趴 屋主苦笑：來十年了

2018-07-04 08:23

高屏注意！氣象局發布大雷雨訊息

2018-07-08 16:51

台鐵電車線損壞百公尺 影響38列次7800名旅客

2018-07-08 13:39

抗癌教授安息禮拜 親友送別「笑中帶淚」

2018-07-08 16:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top