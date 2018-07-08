莫允雯、陳傑憲首親密接觸 大膽表白「沒關係，抓」
中華職棒明星對抗賽登場，女星莫允雯受邀擔任全壘打大賽表演賽的投手，只要配合打者能打擊出，身為官方指定計時的泰格豪雅（TAG Heuer）將會捐出一定金額當做公益使用。而她也首度與陳傑憲合體扮情侶，詮釋Aquaracer與Carrera兩大系列對表，展現陽光活潑的形象。
莫允雯的作品「高塔公主」即將播畢，而她也表示下半年的工作即將展開，將會投入拍攝新的電影和電視劇。而為了這場表演賽，莫允雯說「我沒丟過棒球，所以想說沒有投出的話會很丟臉，所以這幾次健身的時候，都有請教練加強背部、手臂訓練。」首度與泰格豪雅的品牌好友陳傑憲合作拍照時，莫允雯表示「傑憲在現場很可愛，要他搭我的肩，他還很不好意思，我就跟他說『沒關係，抓！』」，在一旁的陳傑憲笑說「所以跟品牌合作福利都很好，每次都找美女跟我配合。」
不僅為了表演賽，莫允雯和陳傑憲還特別合體扮起情侶，演繹了休閒與半正式的腕表搭配。熱愛運動的兩人，先以Aquaracer Lady白色表盤腕表與Aquaracer Calibre 5腕表展現適合水上活動配戴的特色。像是300公尺防水、單向旋轉表圈和旋入式表冠、大型夜光時標和指針等，也是這系列最鮮明特質。另外，兩人則分別換上西裝外套與荷葉邊小洋裝造型，配戴Carrera Heuer-01計時碼表與Carrera Lady黑色表面腕表，透過表帶的顏色相互呼應，傳遞情人間的戀愛密語。
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