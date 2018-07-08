莫允雯、陳傑憲首親密接觸 大膽表白「沒關係，抓」

2018-07-08 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



中華職棒明星對抗賽登場，女星莫允雯受邀擔任全壘打大賽表演賽的投手，只要配合打者能打擊出，身為官方指定計時的泰格豪雅（TAG Heuer）將會捐出一定金額當做公益使用。而她也首度與陳傑憲合體扮情侶，詮釋Aquaracer與Carrera兩大系列對表，展現陽光活潑的形象。

莫允雯的作品「高塔公主」即將播畢，而她也表示下半年的工作即將展開，將會投入拍攝新的電影和電視劇。而為了這場表演賽，莫允雯說「我沒丟過棒球，所以想說沒有投出的話會很丟臉，所以這幾次健身的時候，都有請教練加強背部、手臂訓練。」首度與泰格豪雅的品牌好友陳傑憲合作拍照時，莫允雯表示「傑憲在現場很可愛，要他搭我的肩，他還很不好意思，我就跟他說『沒關係，抓！』」，在一旁的陳傑憲笑說「所以跟品牌合作福利都很好，每次都找美女跟我配合。」