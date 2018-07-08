親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

莫允雯、陳傑憲首親密接觸 大膽表白「沒關係，抓」

2018-07-08 17:34聯合報 記者曾智緯╱即時報導

中華職棒明星對抗賽登場，女星莫允雯受邀擔任全壘打大賽表演賽的投手，只要配合打者能打擊出，身為官方指定計時的泰格豪雅（TAG Heuer）將會捐出一定金額當做公益使用。而她也首度與陳傑憲合體扮情侶，詮釋Aquaracer與Carrera兩大系列對表，展現陽光活潑的形象。

莫允雯的作品「高塔公主」即將播畢，而她也表示下半年的工作即將展開，將會投入拍攝新的電影和電視劇。而為了這場表演賽，莫允雯說「我沒丟過棒球，所以想說沒有投出的話會很丟臉，所以這幾次健身的時候，都有請教練加強背部、手臂訓練。」首度與泰格豪雅的品牌好友陳傑憲合作拍照時，莫允雯表示「傑憲在現場很可愛，要他搭我的肩，他還很不好意思，我就跟他說『沒關係，抓！』」，在一旁的陳傑憲笑說「所以跟品牌合作福利都很好，每次都找美女跟我配合。」

不僅為了表演賽，莫允雯和陳傑憲還特別合體扮起情侶，演繹了休閒與半正式的腕表搭配。熱愛運動的兩人，先以Aquaracer Lady白色表盤腕表與Aquaracer Calibre 5腕表展現適合水上活動配戴的特色。像是300公尺防水、單向旋轉表圈和旋入式表冠、大型夜光時標和指針等，也是這系列最鮮明特質。另外，兩人則分別換上西裝外套與荷葉邊小洋裝造型，配戴Carrera Heuer-01計時碼表與Carrera Lady黑色表面腕表，透過表帶的顏色相互呼應，傳遞情人間的戀愛密語。

泰格豪雅Carrera Heuer-01計時碼表，搭配干邑棕鱷魚皮表帶，約17萬...
泰格豪雅Carrera Heuer-01計時碼表，搭配干邑棕鱷魚皮表帶，約17萬8,400元。圖／TAG Heuer提供
分享
陳傑憲（左）與莫允雯分別詮釋了泰格豪雅Carrera Heuer-01計時碼表與...
陳傑憲（左）與莫允雯分別詮釋了泰格豪雅Carrera Heuer-01計時碼表與Carrera Lady黑色表面腕表。圖／TAG Heuer提供
分享
泰格豪雅Carrera Lady女裝腕表，搭配栗色全粒面小牛皮表帶，約63,90...
泰格豪雅Carrera Lady女裝腕表，搭配栗色全粒面小牛皮表帶，約63,900元。圖／TAG Heuer提供
分享
莫允雯（左）與球星陳傑憲以陽光造型演繹泰格豪雅Aquaracer Lady白色表...
莫允雯（左）與球星陳傑憲以陽光造型演繹泰格豪雅Aquaracer Lady白色表盤腕表與Aquaracer Calibre 5腕表展現適合水上活動配戴的特色。圖／TAG Heuer提供
分享
泰格豪雅Aquaracer Lady腕表，白色表面搭配鑲鑽時標，約82,400元...
泰格豪雅Aquaracer Lady腕表，白色表面搭配鑲鑽時標，約82,400元。圖／TAG Heuer提供
分享
泰格豪雅Aquaracer Calibre 5腕表，不鏽鋼表殼搭配白色表面，約7...
泰格豪雅Aquaracer Calibre 5腕表，不鏽鋼表殼搭配白色表面，約70,700元。圖／TAG Heuer提供
分享

情侶西裝健身

相關新聞

Club Med石垣島台籍女村長：不替自己設限

2018-07-08 17:37

喝水抽大獎！ Ella、宥勝詮釋截然不同的法國味

2018-07-08 17:20

RICHARD MILLE打造利曼經典車賽頂級裝備

2018-07-08 16:20

居家品牌夏特價 為空間添涼意就趁現在

2018-07-08 16:03

不夠帥氣就不背！女星新歡包款個性十足

2018-07-08 15:23

蔡依林腳上有唇印？ 造型涼鞋性感搶眼

2018-07-08 14:02

被水淋濕勾起泰國潑水節約定 華航廣告爆紅

2018-07-08 12:50

跟著機動戰士鋼彈 俯瞰東京全景

2018-07-08 12:50

TABLE西班牙餐廳延到8月底 新增單點240元起

2018-07-08 10:27

瑟琳娜戈梅茲甜姐兒 COACH幕後花絮笑容超可愛

2018-07-07 23:45

古銅膚配青銅表 要你MAN得獨一無二

2018-07-07 23:27

圍棋星光大道！黑嘉嘉、謝依旻、張栩為女子賽站台

2018-07-07 23:06

全世界在等這一碗！ 京都一乘寺「豚人拉麵」抵台

2018-07-07 22:11

Ella陳嘉樺好時尚 勁寶媽一路走來也是很靚爆

2018-07-07 17:51

這碗太超過！ 視覺超震撼的日本料理上桌

2018-07-07 17:49

BURBERRY聯名龐克教母 英國老牌搞叛逆

2018-07-07 14:43

今夏討論度最高的底妝新貨 尋找夏日命定粉底

2018-07-07 14:00

東京名店菜な來了！蕎麥變出18種吃法

2018-07-07 13:49

「會動的火鍋」在海大牧場 九孔鮑魚會扭才新鮮

2018-07-07 13:22

夢幻！台南超夯火山冰及彩色水果漸層冰棒

2018-07-07 08:53

鮮蠔海膽吸客 餐廳要你吃「堡」

2018-07-07 00:05

藥妝店推獨有品牌 邀你喝咖啡抽鑽石

2018-07-07 00:05

「小李，說好的旅行呢」華航快閃抽2人機票

2018-07-06 22:57

鎖定年輕市場 名牌紛找網紅代言

2018-07-06 22:50

青芒果入菜好開胃 今夏這兩道必嘗

2018-07-06 22:24

海底深處原來這麼美　台博館用化石打造「微美幻境」

2018-07-06 21:14

這種玩法超新鮮！住礁溪老爺，送一晚頂極露營車體驗

2018-07-06 20:58

信義區必訪餐廳 WILDWOOD炙烤出原味感動

2018-07-06 20:45

不用曬衣最好命！ LG免曬衣乾衣機電費一次不到4元

2018-07-06 20:34

日本上網流量免費線上開搶！中華電信線上週年慶大放送

2018-07-06 19:53

「安妮之家」跨海來台 「阿嬤家」辦特展

2018-07-06 19:22

加一元多一客！ 晶華酒店再推超值價吃和牛火鍋

2018-07-06 18:55

浮誇聳肩輪廓 為秋冬高訂落幕增添女強人氣場

2018-07-06 18:28

高訂周施魔法 TASAKI在麗池酒店打造魔幻花園

2018-07-06 18:05

HappyCash有錢卡 全卡友專屬優惠全速開「嗶」

2018-07-06 17:39

影／親子合作杯子蛋糕 享受DIY成就感

2018-07-06 17:04

孫芸芸躺浴缸又扯頭髮 早秋時髦有夠ㄎ一ㄤ

2018-07-06 16:57

LV新浪潮新包款 為生活帶來微笑曲線

2018-07-06 16:30

結婚19年每年送鑽戒 竟是貝嫂自掏腰包？

2018-07-06 14:21
看更多

熱門文章

六款本土降血壓藥疑含動物致癌成分 需立即下架

2018-07-07 20:25

強颱瑪莉亞來了…明發海警 中心恐登陸

2018-07-08 04:41

一張圖看強颱瑪莉亞如何影響台灣

2018-07-07 21:32

強颱瑪莉亞侵襲機率 北台灣高達6成

2018-07-07 20:12

強颱瑪莉亞影響 吳德榮：周二晚至周三午風雨最大

2018-07-08 08:52

強颱瑪莉亞 中心不排除登陸台灣

2018-07-07 18:03

殺破狼周運勢／金牛可望脫離邊緣人 天秤可能被挖角跳槽

2018-07-08 00:00

陸劣質原料藥台灣製成6降血壓藥 1049萬顆流市面

2018-07-07 21:54

強颱瑪莉亞增強變胖又加速 海陸警將提前發布

2018-07-08 16:32

男子讚女友勤儉又環保 網友卻要他「快放生」

2018-07-07 18:54

強颱瑪莉亞南偏 周二影響大

2018-07-07 23:40

6款降血壓藥 用陸製致癌原料藥

2018-07-08 01:04

1碗麵、貢丸湯、燙青菜…家長帶著亂吃 孩子營養不夠

2018-07-08 01:04

強颱瑪莉亞逼近 估明傍晚發海警、後天晨發陸警

2018-07-08 13:57

是色情還是藝術？高美館年度大展 看懂「赤裸美學」

2018-07-08 10:00

降血壓原料藥遭汙染 食藥署：恐是製程出包

2018-07-08 14:45

利比亞封港帶動國際油價漲 本周油價恐漲0.5元

2018-07-08 04:54

賀陳旦：淡蘭古道比國外長距離步道更精采

2018-07-07 19:16

宜蘭地震規模4.1 最大震度4級

2018-07-07 19:12

瑪莉亞颱風靠近 明天北部空品橘警

2018-07-08 04:41

國鳥帝雉右腳掌斷掉 求生意志感動國家森林志工

2018-07-08 15:33

瑪莉亞接近 周二從北到南將漸感風雨加大

2018-07-08 10:59

超速非國道車禍主因？ 警察正解在這裡

2018-07-08 11:37

暑假打工求職 遇上3種狀況快點閃 以免災星纏身

2018-07-08 11:00

這碗太超過！ 視覺超震撼的日本料理上桌

2018-07-07 17:49

被水淋濕勾起泰國潑水節約定 華航廣告爆紅

2018-07-08 12:50

颱風瑪莉亞對台威脅大增 農漁業提早因應

2018-07-07 22:20

1500隻皮卡丘！「皮卡丘大量發生中」8/10登場

2018-07-07 20:10

圍棋星光大道！黑嘉嘉、謝依旻、張栩為女子賽站台

2018-07-07 23:06

6款降血壓藥疑含致癌物 毒物專家釋疑

2018-07-07 22:23

ETC取締超速違反個資法？ 法務部研議中

2018-07-08 11:27

三餐亂吃 國中小學生 過輕比率增

2018-07-08 01:04

他辭交大教授 創社企造福身障族

2018-07-07 18:26

全世界在等這一碗！ 京都一乘寺「豚人拉麵」抵台

2018-07-07 22:11

健康相談室／流汗快擦掉 痘痘不亂冒

2018-07-08 13:32

瑟琳娜戈梅茲甜姐兒 COACH幕後花絮笑容超可愛

2018-07-07 23:45

Ella陳嘉樺好時尚 勁寶媽一路走來也是很靚爆

2018-07-07 17:51

強颱瑪莉亞來襲 曾文水庫防淤隧道準備好了！

2018-07-08 15:13

影／黑熊一家闖民宅開游池趴 屋主苦笑：來十年了

2018-07-04 08:23

台鐵電車線損壞百公尺 影響38列次7800名旅客

2018-07-08 13:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top