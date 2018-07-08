喝水抽大獎！ Ella、宥勝詮釋截然不同的法國味

2018-07-08 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



evian再次邀請Ella陳嘉樺擔任品牌年度代言人，並遠赴巴黎拍攝宣傳影片。圖／evian提供 分享 facebook

熱愛時尚跨界的法國天然礦泉水品牌evian，今夏首度與老佛爺Karl Lagerfeld御用、國際知名插畫大師Tiffany Cooper合作，設計了三款evian Love Paris限定版瓶身，透過她俏皮的筆觸呈現巴黎最有代表性的地標：艾菲爾鐵塔，凱旋門和巴黎聖母院。除了限定瓶身，evian今年也再度邀請Ella陳嘉樺擔任品牌年度代言人，並遠赴巴黎拍攝宣傳影片，影片中Ella手握evian Love Paris在亞歷山大三世橋上跳舞、艾菲爾鐵塔前騎著旋轉木馬，在凱旋門前漫步，都完整詮釋法式經典浪漫情懷。

除了透過來自阿爾卑斯山脈天然純淨的水源，讓消費者喝水也能感受法國風味之外，evian更發起Love Paris網路活動，即日起至9月30日止，於全台通路購買任3瓶限定包裝瓶，拍下限定瓶身時尚照或是與其同框的自拍照，上傳至個人Facebook或Instagram，並Hashtag #evianxparis 及 #evianTW，即有機會抽中最大獎五萬元新光三越禮券，另有15位特獎名額可獲得五千元禮券，打造裡外兼具時髦態度。

而同樣來自法國的Volvic富維克天然礦泉水，則展現截然不同的品牌風格。邀請熱血冒險王代表宥勝續任亞州年度代言人，並參與富維克火山越野賽VVX（Volvic Volcanic Experience），以亞洲第一人之姿完賽25公里火山越野賽道，過程相當艱辛，就如同源自火山公園零汙染的富維克泉脈，透過6層火山岩過濾層層焠鍊，造就富含礦物質與微量元素的獨特溫潤口感。