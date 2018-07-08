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RICHARD MILLE打造利曼經典車賽頂級裝備

2018-07-08 16:20聯合報 記者曾智緯╱即時報導

自2002年成立的利曼經典車賽（Le Mans Classic）每一屆皆能吸引數萬的觀眾前來欣賞，這項人與車合作無間的競技。而法國頂級腕表品牌RICHARD MILLE更是從有賽事以來便擔任官方指定計時至今，亦曾為這運動盛事打造過專屬限定表款，今年則呈現了全新的RM 11-03 Le Mans Classic腕表。

不同於世界三大賽事之一的利曼24小時耐力賽，今年舉行第9屆的利曼經典賽旨在重現這些骨董賽車的榮光，因為不少專家認為，正是因為這些車型，促成了耐力賽的黃金時代。因此利曼經典賽將1923年至1981年參加24小時耐力賽的500輛賽車被分為六個類別，每個類別對應一個時期，而且於2014年和2016年兩度獲得國際車壇歷史盛事大獎後，今年C組還將會加入擁有現代化線條的車型。吸引了前F1世界冠軍Jenson Button、利曼24小時耐力賽冠軍Henri Pescarolo、Jochen Mass和Stéphane Ortelli親自上場參與。

而RICHARD MILLE的品牌摯友前F1車手Felipe Massa和WRC冠軍及WRX跨界拉力賽車手Sébastien Loeb也將會同場競技。所以品牌也專為賽事打造了全球限量150只的RM 11-03 Le Mans Classic腕表，這是第一款應用白色陶瓷材質當作表殼的RM 11-03表款，採用帶有神秘感的英國賽車綠色裝飾在內表圈、計時盤與表冠，呈現純粹的利曼經典車賽風範。具有飛返計時功能和設於12點鐘方向的大日期窗、4點鐘的月份顯示，不過最特別的還是位於6點鐘方向的24小時計時盤，再次呼應概念源自利曼24小時耐力賽的精神。

不同於利曼24小時耐力賽，今年舉行第9屆的利曼經典賽旨在重現骨董賽車的榮光，因為...
不同於利曼24小時耐力賽，今年舉行第9屆的利曼經典賽旨在重現骨董賽車的榮光，因為不少專家認為，正是因為這些車型，促成了耐力賽的黃金時代。圖／Le Mans Classic提供
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利曼經典車賽於2014年和2016年兩度獲得國際車壇歷史盛事大獎後，今年C組還將...
利曼經典車賽於2014年和2016年兩度獲得國際車壇歷史盛事大獎後，今年C組還將會加入擁有現代化線條的車型。圖／Le Mans Classic提供
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RICHARD MILLE RM 11-03 Le Mans Classic腕表...
RICHARD MILLE RM 11-03 Le Mans Classic腕表底蓋上鐫刻了限量編號。圖／RICHARD MILLE提供
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RM 11-03 Le Mans Classic腕表，從計時盤、內表圈和表冠都裝...
RM 11-03 Le Mans Classic腕表，從計時盤、內表圈和表冠都裝飾了英國賽車綠，呈現這項賽事的嚴謹精神。圖／RICHARD MILLE提供
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每一屆的利曼經典車賽都能吸引十萬多名觀眾、八千家以上歐洲俱樂部，以及千名來自世界...
每一屆的利曼經典車賽都能吸引十萬多名觀眾、八千家以上歐洲俱樂部，以及千名來自世界各地的車手齊聚一堂。圖／Le Mans Classic提供
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從2002年的第一屆開始，RICHARD MILLE就擔任利曼經典車賽的官方指定...
從2002年的第一屆開始，RICHARD MILLE就擔任利曼經典車賽的官方指定計時。圖／Le Mans Classic提供
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RICHARD MILLE為第9屆利曼經典車賽，推出限量150只全新RM 11-...
RICHARD MILLE為第9屆利曼經典車賽，推出限量150只全新RM 11-03 Le Mans Classic腕表。圖／RICHARD MILLE提供
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