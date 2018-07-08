RICHARD MILLE打造利曼經典車賽頂級裝備

2018-07-08 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



自2002年成立的利曼經典車賽（Le Mans Classic）每一屆皆能吸引數萬的觀眾前來欣賞，這項人與車合作無間的競技。而法國頂級腕表品牌RICHARD MILLE更是從有賽事以來便擔任官方指定計時至今，亦曾為這運動盛事打造過專屬限定表款，今年則呈現了全新的RM 11-03 Le Mans Classic腕表。

不同於世界三大賽事之一的利曼24小時耐力賽，今年舉行第9屆的利曼經典賽旨在重現這些骨董賽車的榮光，因為不少專家認為，正是因為這些車型，促成了耐力賽的黃金時代。因此利曼經典賽將1923年至1981年參加24小時耐力賽的500輛賽車被分為六個類別，每個類別對應一個時期，而且於2014年和2016年兩度獲得國際車壇歷史盛事大獎後，今年C組還將會加入擁有現代化線條的車型。吸引了前F1世界冠軍Jenson Button、利曼24小時耐力賽冠軍Henri Pescarolo、Jochen Mass和Stéphane Ortelli親自上場參與。