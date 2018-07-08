居家品牌夏特價 為空間添涼意就趁現在

2018-07-08 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



天氣又熱又濕，除了出動冷氣、電扇、涼飲等消暑「涼」方，趁著季節變換順便換上清爽的居家空間氛圍也是降溫法寶之一。Crate and Barrel即日起至9月5日止推出「夏季採購時光」檔期，換季精選家具家飾與季節推薦商品，限時優惠5折起；書房、辦公家具85折，免費加入會員即享實體和線上門市折扣優惠。特別推薦Marble水藍桌布／餐墊，柔和美麗的水藍色不規則漩渦，在白色布料上自由渲染，讓餐桌風景宣告夏日的到臨。或是運用各式擬真多肉植物和插枝，不用當厲害的綠手指，也能為空間隨手增添清新綠意。

雖然瑞典已經在八強賽止步，但睽違24年晉級還是值得喝采。品牌色與國旗同色、來自瑞典的IKEA宜家家居即推出世足賽限時優惠，即日起至7月9日止，應景瑞典國旗色彩，精選黃色與藍色商品推出限時八折優惠，包含經典LACK黃色邊桌和KALLAX層架組、藍色GURLI抱枕套和IKEA PS收納櫃等，各式黃藍撞色家具在夏日使用特別搶眼。夏日派對少不了的玻璃水杯酒杯也同步推出全面八折的優惠，超過60項商品，包括FÖRFRISKNING附龍頭飲料罐、IKEA 365+透明玻璃酒杯，或是LODRÄT啤酒杯。另外，即日起至7/31，IKEA超市的經典汽水和餅乾亦可享卡友價買三送一。