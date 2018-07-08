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國鳥帝雉右腳掌斷掉 求生意志感動國家森林志工

居家品牌夏特價 為空間添涼意就趁現在

2018-07-08 16:03聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

天氣又熱又濕，除了出動冷氣、電扇、涼飲等消暑「涼」方，趁著季節變換順便換上清爽的居家空間氛圍也是降溫法寶之一。Crate and Barrel即日起至9月5日止推出「夏季採購時光」檔期，換季精選家具家飾與季節推薦商品，限時優惠5折起；書房、辦公家具85折，免費加入會員即享實體和線上門市折扣優惠。特別推薦Marble水藍桌布／餐墊，柔和美麗的水藍色不規則漩渦，在白色布料上自由渲染，讓餐桌風景宣告夏日的到臨。或是運用各式擬真多肉植物和插枝，不用當厲害的綠手指，也能為空間隨手增添清新綠意。

雖然瑞典已經在八強賽止步，但睽違24年晉級還是值得喝采。品牌色與國旗同色、來自瑞典的IKEA宜家家居即推出世足賽限時優惠，即日起至7月9日止，應景瑞典國旗色彩，精選黃色與藍色商品推出限時八折優惠，包含經典LACK黃色邊桌和KALLAX層架組、藍色GURLI抱枕套和IKEA PS收納櫃等，各式黃藍撞色家具在夏日使用特別搶眼。夏日派對少不了的玻璃水杯酒杯也同步推出全面八折的優惠，超過60項商品，包括FÖRFRISKNING附龍頭飲料罐、IKEA 365+透明玻璃酒杯，或是LODRÄT啤酒杯。另外，即日起至7/31，IKEA超市的經典汽水和餅乾亦可享卡友價買三送一。

MUJI無印良品亦推出涼夏三對策，包括「涼感穿著」、「與風共居」及「清新保養」三大提案推薦。即日起至8月1日止，購買男女裝、童裝單筆消費滿2,000元現抵200元，正是購入最適合夏日穿著，具有吸濕、速乾且柔軟舒適的法國亞麻服飾系列的最佳時機。室內除了可開啟空氣循環風扇增進循環流通，新款材質的高椅背和室沙發，頭枕14段、椅背6段式調整，也能在夏日午後帶來更舒壓的休憩氛圍。另外，新上市的MUJI清新保養系列，汲取日本岩手縣釜石天然水製成，富含多種水果精華，更能調理夏季易流汗、出油的肌膚，全面帶來舒適的夏日生活。

空間中最佳的季節飾品，趁著折扣優惠是最佳入手時機。圖／Crate and Bar...
空間中最佳的季節飾品，趁著折扣優惠是最佳入手時機。圖／Crate and Barrel提供
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IKEA應景瑞典國旗色彩，推出精選黃與藍商品限時八折優惠。圖為黃色LACK經典邊...
IKEA應景瑞典國旗色彩，推出精選黃與藍商品限時八折優惠。圖為黃色LACK經典邊桌。圖／IKEA提供
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MUJI清新保養系列，適合調理夏季易流汗、出油的肌膚。圖／MUJI無印良品提供
MUJI清新保養系列，適合調理夏季易流汗、出油的肌膚。圖／MUJI無印良品提供
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即日起至7月11日，購買空氣循環風扇（小）搭配空氣清淨機享組合優惠價13,999...
即日起至7月11日，購買空氣循環風扇（小）搭配空氣清淨機享組合優惠價13,999元。圖／MUJI無印良品提供
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鋪上水藍桌布，在家也能享受沁涼夏天。圖／Crate and Barrel提供
鋪上水藍桌布，在家也能享受沁涼夏天。圖／Crate and Barrel提供
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即日起至7月11日，購買高椅背和室沙發成套享9折優惠。圖／MUJI無印良品提供
即日起至7月11日，購買高椅背和室沙發成套享9折優惠。圖／MUJI無印良品提供
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IKEA推出玻璃水杯酒杯限時全面八折優惠。圖／IKEA提供
IKEA推出玻璃水杯酒杯限時全面八折優惠。圖／IKEA提供
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IKEA應景瑞典國旗色彩，推出精選黃與藍商品限時八折優惠。圖為IKEA PS藍色...
IKEA應景瑞典國旗色彩，推出精選黃與藍商品限時八折優惠。圖為IKEA PS藍色收納櫃。圖／IKEA提供
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IKEA瑞典國旗

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