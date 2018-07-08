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年改催出軍公教選票？ 丁守中說話了

不夠帥氣就不背！女星新歡包款個性十足

2018-07-08 15:23聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

一咖百搭實用的風格包款向來是消費者投資精品時考量的最大重點，不受時間變化的影響，沒有過季問題，怎麼搭都好看。Saint Laurent、Valentino秋冬都推出滿足此需求的新包款，造型好搭配容量又夠，除此之外更多了帥氣性格，增添強悍的時尚女人味。

辛蒂克勞馥女兒凱亞葛柏（Kaia Gerber）擔綱演出的Saint Laurent全新形象廣告中所拎的包包正是今年全新推出的VICKY肩背包，此包款設計靈感源自八○年代自由、狂放的風氣，並使用專利縫紉技術及軟木底使包型維持硬挺輪廓及高耐受度。包身主要特色為特大OVERSIZED MONOGRAOM LOGO，立體飽滿的直線皮革縫紉，配上寬版的亮金色粗鍊與舒適的軟墊背帶，內裡也可看到LOGO內藏的巧思。復古氣息襯上特大直紋及特大金屬標誌，搶眼又百搭。古力娜扎、安柏赫德等女星都搶拎。

VICKY肩背包共有兩種不同的尺寸和材料可供選擇，大款VICKY包首先推出兩個顏色，經典黑及欲望紅搭配上鏡面漆亮牛皮材質。中款VICKY包則以特別柔軟精致的小羊皮，推出源於英國高中生傳統制服的酒紅色、深綠等三個品牌包款經典色系Club Colors款。

而Valentino早秋配件系列延續服裝中「對比效果的黑白色系」概念，經典Rockstud系列V形幾何圖紋以1973年原創的Valentino幾何印花作為創作靈感，以黑白色系重新演繹，標誌性的金屬錐形鉚釘也不缺席。此外，儼然成為品牌新人氣王的VLTN LOGO也以白色映襯著黑色字樣的皮革托特包現身，簡約典雅又不失帥氣性格。

全新VICKY肩背包設計靈感源自八○年代自由、狂放的風氣，並使用專利縫紉技術及軟...
全新VICKY肩背包設計靈感源自八○年代自由、狂放的風氣，並使用專利縫紉技術及軟木底使包型維持硬挺輪廓及高耐受度。圖／Saint Laurent提供
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Irene Kim拎VLTN LOGO包。圖／摘自Instagram
Irene Kim拎VLTN LOGO包。圖／摘自Instagram
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V形黑白幾何圖紋鍊帶包，82,000元。圖／Valentino提供
V形黑白幾何圖紋鍊帶包，82,000元。圖／Valentino提供
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Valentino Garavani Candystud 條紋拼接鉚釘裝飾提包，...
Valentino Garavani Candystud 條紋拼接鉚釘裝飾提包，95,500元。圖／Valentino提供
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VICKY肩背包復古氣息襯上特大直紋及特大金屬標誌，搶眼又百搭。圖／Saint ...
VICKY肩背包復古氣息襯上特大直紋及特大金屬標誌，搶眼又百搭。圖／Saint Laurent提供
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凱亞葛柏（Kaia Gerber）入鏡Saint Laurent全新形象廣告，拎...
凱亞葛柏（Kaia Gerber）入鏡Saint Laurent全新形象廣告，拎著全新VICKY肩背包。圖／Saint Laurent提供
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古力娜扎背VICKY肩背包。圖／Saint Laurent提供
古力娜扎背VICKY肩背包。圖／Saint Laurent提供
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安柏赫德背VICKY肩背包。圖／Saint Laurent提供
安柏赫德背VICKY肩背包。圖／Saint Laurent提供
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VICKY肩背包共有兩種不同的尺寸和材料可供選擇。圖／Saint Laurent...
VICKY肩背包共有兩種不同的尺寸和材料可供選擇。圖／Saint Laurent提供
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