不夠帥氣就不背！女星新歡包款個性十足

2018-07-08 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



一咖百搭實用的風格包款向來是消費者投資精品時考量的最大重點，不受時間變化的影響，沒有過季問題，怎麼搭都好看。Saint Laurent、Valentino秋冬都推出滿足此需求的新包款，造型好搭配容量又夠，除此之外更多了帥氣性格，增添強悍的時尚女人味。

辛蒂克勞馥女兒凱亞葛柏（Kaia Gerber）擔綱演出的Saint Laurent全新形象廣告中所拎的包包正是今年全新推出的VICKY肩背包，此包款設計靈感源自八○年代自由、狂放的風氣，並使用專利縫紉技術及軟木底使包型維持硬挺輪廓及高耐受度。包身主要特色為特大OVERSIZED MONOGRAOM LOGO，立體飽滿的直線皮革縫紉，配上寬版的亮金色粗鍊與舒適的軟墊背帶，內裡也可看到LOGO內藏的巧思。復古氣息襯上特大直紋及特大金屬標誌，搶眼又百搭。古力娜扎、安柏赫德等女星都搶拎。

VICKY肩背包共有兩種不同的尺寸和材料可供選擇，大款VICKY包首先推出兩個顏色，經典黑及欲望紅搭配上鏡面漆亮牛皮材質。中款VICKY包則以特別柔軟精致的小羊皮，推出源於英國高中生傳統制服的酒紅色、深綠等三個品牌包款經典色系Club Colors款。