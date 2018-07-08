蔡依林腳上有唇印？ 造型涼鞋性感搶眼

2018-07-08 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



炎熱的夏季最適合以涼鞋穿搭出時尚造型，無論是高跟、厚底或是低跟款，透過細節設計變化增添搶眼度，打造更吸睛的足下風光。

蔡依林日前現身上海機場，以一身黑白格紋露肩衣搭長褲展現俐落甜美風。腳上Giuseppe Zanotti的HARMONY BOUCHE黑色漆皮高跟涼鞋，水晶紅唇裝飾隨著褲管的擺動若隱若現，恰到好處妝點出奢華性感韻味，不愧是選鞋天后。

另一方面，Salvatore Ferragamo全新推出Rainbow Future涼鞋，這是品牌首次從可持續發展原料中汲取製鞋靈感，鞋型源自創始人於1938年為好萊塢女星裘蒂加蘭（Judy Garland）量身打造的傳奇鞋履彩虹楔形跟涼鞋（Rainbow Shoes）。手工打造的原木厚底和鉤針編織的有機棉面料已通過全球有機紡織品標準認證，皮革內裡在生產過程中嚴禁碳排放或水資源消耗的可能。其他原料包括水膠、非鍍鋅黃銅和100%可回收利用的縫線，包裝使用了100%可分解的棉布袋和100%可回收利用的FSC紙板鞋盒。