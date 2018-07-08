跟著機動戰士鋼彈 俯瞰東京全景

2018-07-08 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



隨著機動戰士鋼彈的視角，俯瞰整個東京；沐浴在櫻花雨中，體會浪漫日本風情。由日本知名創意團隊NAKED Inc.策畫的「TOKYO ART CITY BY NAKED 光影東京！360°夢幻視覺系特展」，即日起在台北華山文創園區東2C、東2D館展出，讓你體驗即使到日本也感受不到的震撼。

這項特展搭建超過200座巨大造景，加上上百台高階投影機、高規格光雕技術，呈現日本不同時期、不同區域的代表性文化。展覽透過細膩的投影結構、色彩與燈光搭配，讓觀眾每一轉身都是驚喜。

像站在人車擁擠的澀谷十字路口正中央，你會發現身上下著來自原宿的甜滋滋糖果雨；走在新宿區歌舞伎町牌坊下，只要一伸手，就能觸摸整個東京夜景。

最令人驚喜的是，NAKED Inc.團隊特地結合台灣在地特色，以「都市交流」為主題，打造5分鐘長的台灣限定演出「ART CITY」，每隔20分鐘就會演一輪，每個展區都對應不同的台灣場景：原宿區變西門紅樓、上野區變龍山寺；台場區變九份；澀谷區變西門町；新宿變信義區……所有畫面都為台灣展出特別製作設計。