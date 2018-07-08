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被水淋濕勾起泰國潑水節約定 華航廣告爆紅

2018-07-08 12:50聯合報 記者雷光涵╱即時報導

華航空說，2018 年品牌形象廣告「說好的旅行呢」自6日晚間9時播出後，引發許多討論，分分回想曾經和親朋好友承諾過的旅行約定，影片上線僅24小時即衝破逾3百萬觀看人次。https://www.youtube.com/watch?v=_131-t52LtU&feature=youtu.be

華航表示，很多人總說「下次我們一起去哪裡旅行」，但常常那些「說好的旅行呢」幾乎都不會成行。這次全新品牌形象廣告靈感即來自每個人的生活周遭，取材自各族群，有姐妹淘、老闆與員工、情侶、夫妻、親子、同學等等。

包括被水淋濕的遭遇，勾起和好友說好的泰國潑水節；正在咖啡廳準備點餐的上班族，憶起和閨蜜說好的英國下午茶；忙於工作的父親看著簡報中三個圓形重疊影像，想起曾與孩子說好的迪士尼樂園；最有趣的是頭髮花白、氣質極佳的老奶奶穿上比基尼泳裝，不但讓蜜月旅行的意象湧現，為影片的壓軸驚喜。

華航「說好的旅行呢」品牌形象廣告截至今天中午12點累計觀看已超過350萬人次。為了讓旅客在今年實現一直深藏在心裡深處的諾言，華航推出機票優惠促銷，台北–倫敦經濟艙來回機票台幣18139元起(未稅)、台北–布里斯本經濟艙來回機票14550 元起(未稅)等。

華航最新形象廣告「說好的旅行呢」。圖／中華航空提供
華航最新形象廣告「說好的旅行呢」。圖／中華航空提供
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華航推出「說好的旅行呢」廣告，快閃活動免費機票幸運得主曾先生(中)與中華航空羅雅...
華航推出「說好的旅行呢」廣告，快閃活動免費機票幸運得主曾先生(中)與中華航空羅雅美資深副總經理(右三)及藝人李玉璽(左三)合影。圖／中華航空提供
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華航機票廣告

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