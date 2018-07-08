被水淋濕勾起泰國潑水節約定 華航廣告爆紅

2018-07-08 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中華航空說，2018 年品牌形象廣告「說好的旅行呢」自6日晚間9時播出後，引發許多討論，分分回想曾經和親朋好友承諾過的旅行約定，影片上線僅24小時即衝破逾3百萬觀看人次。https://www.youtube.com/watch?v=_131-t52LtU&feature=youtu.be

華航表示，很多人總說「下次我們一起去哪裡旅行」，但常常那些「說好的旅行呢」幾乎都不會成行。這次全新品牌形象廣告靈感即來自每個人的生活周遭，取材自各族群，有姐妹淘、老闆與員工、情侶、夫妻、親子、同學等等。

包括被水淋濕的遭遇，勾起和好友說好的泰國潑水節；正在咖啡廳準備點餐的上班族，憶起和閨蜜說好的英國下午茶；忙於工作的父親看著簡報中三個圓形重疊影像，想起曾與孩子說好的迪士尼樂園；最有趣的是頭髮花白、氣質極佳的老奶奶穿上比基尼泳裝，不但讓蜜月旅行的意象湧現，為影片的壓軸驚喜。