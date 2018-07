TABLE西班牙餐廳延到8月底 新增單點240元起

由敦宜與西班牙籍主廚阿伊特爾歐拉貝格雅(Altor Olabegoya),一同合作快閃餐廳TABLE by GastroJoy,受到不少饕客喜愛,反應相當熱烈。為了讓更多饕客可以品嘗,近日宣布快閃活動延至8月底,同時推出夏季菜單,讓上門的客人吃得更對時。

TABLE by GastroJoy為敦宜與西班牙籍主廚阿伊特爾·歐拉貝格雅合作的快閃餐廳,阿伊特爾·歐拉貝格雅曾任職於多加世界知名餐廳,像是西班牙傳奇名廚Ferran Adria米其林三星餐廳El Bulli,或是全球首位獲得累計7顆米其林星的女主廚Carme Ruscalleda的餐廳Sant Pau,也曾在北京的Migas餐廳以行政主廚身分,連續四年拿下Time Out雜誌頒發的北京年度主廚大獎。

此次阿伊特爾·歐拉貝格雅來台推出的快閃餐廳,菜單原本分為三種價位,分別是880元、1,800元、3,000元等3種價位菜單,近期改版菜單,並將內容濃縮,僅提供880元、1,800元等兩種價位。其中,880元中午提供、1,800元則是午晚餐皆有。