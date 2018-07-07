圍棋星光大道！黑嘉嘉、謝依旻、張栩為女子賽站台

2018-07-07 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



「推廣圍棋，一定要讓女子來學圍棋！」當年旅日國手林海峰老師的一席話，讓海峰棋院成立的第一年，就舉辦全國女子圍棋賽，從一開始的24位參賽者，歷經20年增加到近400人，且是福利最好，全台唯一專屬女孩的圍棋賽事!

今天(七日)在大安國中舉辦「第20屆全國女子圍棋公開賽」，由海峰棋院、培生文教基金會主辦，及小蜜媞護唇膏贊助參賽者與得獎者的禮品。本次開幕活動特別邀請知名棋界人士走星光大道進場，包括林海峰國手、旅日棋聖張栩、女流本因坊謝依旻、紅面棋王周俊勳以及女子最強黑嘉嘉等人，且播放女子賽20年來的回顧影片，讓不少人勾起許多美好回憶。

今年31歲的陳昕睿已參加過18次女子賽，是目前參加最多次的參賽者；而高段組林虹冰(7段)則是奪得4次冠軍的記錄保持人。本屆為慶祝女子賽20年，主辦單位海峰棋院邀請參賽者以「粉紅圍棋女孩」為主題，穿搭粉色系的服裝到場，現場果然一片粉嫩，青春洋溢。場外結合碁人教育的主題市集、名人簽名會、抽獎活動與圍棋教室、講座等，讓今天的比賽場內場外都相當熱鬧！

中華職業圍棋協會何信仁理事長在致詞時表示：「一件事，不斷地重覆去做，就會有好的結果。」鼓勵主辦單位與參賽者堅持理想，永保初衷。