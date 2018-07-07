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圍棋星光大道！黑嘉嘉、謝依旻、張栩為女子賽站台

2018-07-07 23:06聯合報 記者張錦弘╱即時報導

「推廣圍棋，一定要讓女子來學圍棋！」當年旅日國手林海峰老師的一席話，讓海峰棋院成立的第一年，就舉辦全國女子圍棋賽，從一開始的24位參賽者，歷經20年增加到近400人，且是福利最好，全台唯一專屬女孩的圍棋賽事!

今天(七日)在大安國中舉辦「第20屆全國女子圍棋公開賽」，由海峰棋院、培生文教基金會主辦，及小蜜媞護唇膏贊助參賽者與得獎者的禮品。本次開幕活動特別邀請知名棋界人士走星光大道進場，包括林海峰國手、旅日棋聖張栩、女流本因坊謝依旻、紅面棋王周俊勳以及女子最強黑嘉嘉等人，且播放女子賽20年來的回顧影片，讓不少人勾起許多美好回憶。

今年31歲的陳昕睿已參加過18次女子賽，是目前參加最多次的參賽者；而高段組林虹冰(7段)則是奪得4次冠軍的記錄保持人。本屆為慶祝女子賽20年，主辦單位海峰棋院邀請參賽者以「粉紅圍棋女孩」為主題，穿搭粉色系的服裝到場，現場果然一片粉嫩，青春洋溢。場外結合碁人教育的主題市集、名人簽名會、抽獎活動與圍棋教室、講座等，讓今天的比賽場內場外都相當熱鬧！

中華職業圍棋協會何信仁理事長在致詞時表示：「一件事，不斷地重覆去做，就會有好的結果。」鼓勵主辦單位與參賽者堅持理想，永保初衷。

今日開幕活動也難得邀請林海峰、張栩、謝依旻、周俊勳與黑嘉嘉五位國際知名的棋士合影留念，讓現場參賽者與棋迷朋友們一飽眼福！場邊活動還有「今日我最粉」，由10歲參賽者許霓霓(6段)以古代粉紅格格裝獲選，展現傳統典雅又不失圍棋女孩的自信丰采！本日比賽六七段組前七名，依序是：劉一芳、吳文婷、舒敬雯、林虹冰、盧鈺樺、林曉彤、胡釋云，也將具有第四屆女子圍棋最強戰的參賽資格，可與當今職業女棋士們一較高下。

第20屆全國女子圍棋公開賽邀拍過電視廣告的美女棋士黑嘉嘉(左起)、紅面棋王周俊勳...
第20屆全國女子圍棋公開賽邀拍過電視廣告的美女棋士黑嘉嘉(左起)、紅面棋王周俊勳、林海峰國手、旅日棋聖張栩、女流本因坊謝依旻等海內外頂尖棋士走星光大道及合照。圖/主辦單位提供
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張栩(右五)頒獎給這次比賽六七段組前七名，她們將具有第四屆女子圍棋最強戰的參賽資...
張栩(右五)頒獎給這次比賽六七段組前七名，她們將具有第四屆女子圍棋最強戰的參賽資格，可與當今職業女棋士們一較高下。圖/主辦單位提供
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謝依旻黑嘉嘉護唇

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