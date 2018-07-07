古銅膚配青銅表 要你MAN得獨一無二

2018-07-07 23:27 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ／台北報導



萬寶龍1858系列40毫米自動腕表，86,100元。 圖／萬寶龍提供 分享 facebook

以「獨一無二」、「個人化」的風格表現自我，是近年來時尚潮流最重要的趨勢，用於展現品味的高級鐘表也不例外，包括已成為主流的可隨意替換表帶等設計都反映這股趨勢。青銅會隨著配戴者個人生活習慣及大氣濕度而產生不同變化、氧化為屬於個人的獨一無二物件，成為近年來腕表最熱門的表殼材質。今年的青銅表不再拘泥其潛水表的歷史，推出多款計時碼表，更有世界時區和飛行表加入，在價位與款式上都更多元豐富。

真力時PILOT Type 20 Extra Special 40毫米青銅腕表藍色面盤款，19萬8,400元。 圖／真力時提供 分享 facebook

今年推出第二代的豪利時（Oris）Carl Brashear限量計時碼表，如同2年前的第一只青銅表採用Divers Sixty Five的潛水表外型及深藍色表盤，以紀念這位電影《怒海潛將》主角Brashear及其早期使用的青銅材質潛水設備。有別於第一代的三針自動腕表，新作換上具計時功能的全新機芯。除此之外亦有全新36毫米復古尺寸的經典Big Crown指針式日期表也採用青銅材質，搭配淺綠色表盤，可見相當看好青銅市場潛力。

豪利時Big Crown指針式日期36毫米青銅自動腕表，50,000元。 圖／豪利時提供 分享 facebook

真力時（ZENITH）經典的飛行表Pilot Type 20，特別版首次用上青銅材質；除了尺寸容易配戴的40毫米自動腕表，亦有搭載品牌招牌高頻El Primero機芯的45毫米計時表款； 青銅表殼搭配藍色或黑色表盤，與超級夜光塗料色塊組成的航空風格字體，顯得年輕帥氣。去年開始推出方形潛水表BR03-92 Diver系列的柏萊士（Bell & Ross），也首次推出青銅款，是品牌歷來使用青銅材質的作品中，最容易入手的入門款。

萬寶龍（Montblanc）今年全新登場的1858系列主打復古風情，大量運用青銅材質。入門的三針自動腕表是以青銅表圈與表冠搭配不鏽鋼表殼的雙色造型，可為日常配戴表款適度增添質感，搭配度高。香檳煙色表盤的自動計時碼表搭配青銅表殼，則深具20到30年代骨董表風範。表盤設計以兩個可旋轉之微拱（地球）半球顯示世界時區的Geosphere世界時區腕表，限量的青銅款並搭配刻意仿舊質感的小牛皮表帶，評價和詢問度都極高。