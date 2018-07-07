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全世界在等這一碗！ 京都一乘寺「豚人拉麵」抵台

2018-07-07 22:11聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

在日本京都一乘寺地區，因為臨近學區周邊，而衍生出許多學生族喜愛的平民美食拉麵店，成為拉麵一級戰區。其中一家「豚人拉麵」在日本共有10間分店、韓國4間，在今年7月正式來台展店，創辦人中尾良介說，目前努力朝其他國家發展，全世界還有很多人在等我的拉麵。

今年38歲中尾良介，一直到22歲才修完高中學業，他笑說，儘管學習上表現不能第一，但在拉麵上會盡力做到最好。在吃到人生中最美味的拉麵之後，中尾良介開始愛上拉麵，經過多年修行，終於在2010年開了第一間店，2012年也成功到韓國發展，今年終於開設了台灣店。他認為，拉麵是能增進感情的食物，彼此並肩吃拉麵更加親密，因此最大的目標是想把豚人拉麵傳遍全世界。

豚人拉麵一開始註冊名稱是「麦笑」，在日文中與爆笑同音，中尾良介希望拉麵可以更有趣，玩心十足的他，在一乘寺本店打出免費加麵「20球」驚人數字，就是希望顧客可以開心吃飽。另外，使用的拉麵都是店內自製，台灣店預計提供9款麵條種類，讓客人自由選擇，先前日本店還推出情人節「巧克力麵條」非常應景。他自豪地說，豚人的麵條種類是目前全日本最多的！

湯頭部分也不馬虎，台灣店提供「清爽系」與「濃厚系」兩種湯底，清爽系主要使用和風高湯、濃厚系則使用熬製一整天的豚骨高湯。試營運3個月期間，為了確認口味與日本完全一致，中尾良介每天親自熬製，不斷翻攪豬大骨、逼出骨髓中的精華，再挑出雜質，才能煮出店內「徹底濃郁」的招牌湯頭「徹濃」系列。不同於其他豚骨湯底，豚人的「徹濃」湯頭，特別將油脂熬到液化，吃起來較爽口不膩。

食材部分，中尾良介使用在地食材，來提供顧客新鮮的美味，而拉麵中的重頭戲「叉燒」，則選用豬肩部的梅花肉，還有去皮的三層五花，醃製兩天後才能上桌。在份量上，台灣店提供免費續一球拉麵，雖然沒有免費加麵20球，但喜歡大份量的，則可加價100元，升級為「盛好盛滿」版本，將蔥、蒜、豆芽、糖心蛋加倍之外，軟嫩入味的叉燒肉，更是直接加量3-4倍，超大分量連男生都快拿不穩。

豚人ラーメン台灣本店

座位數：15位

價位：220元起

地址：台北市大安區忠孝東路四段170巷5弄10號

營業時間：11:30-2:30；17:30-22:00(周一公休)

創辦人中尾良介親自來台開店。記者林俊良／攝影
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店內自製的麵條「中捲麵」。記者林俊良／攝影
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加價100即可升級為超大分量「盛好盛滿」版本。記者林俊良／攝影
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麵條可自由挑選(需視店內供應狀況)。記者林俊良／攝影
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豚人拉麵台灣本店，位在捷運忠孝敦化站3號出口附近。記者林俊良／攝影
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徹濃豚骨「盛好盛滿」版本，售價320元。記者林俊良／攝影
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