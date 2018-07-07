Ella陳嘉樺好時尚 勁寶媽一路走來也是很靚爆

2018-07-07 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



陳嘉樺Ella在IG和《創造101》say goodgye，並寫下「再見了101女孩們！這個夏天有幸參與了你們的這一段旅程，這也是導師一段美好的記憶」，而她在參與節目的這段期間，也釋出大量的機場時尚或是節目中的穿搭，曾自嘲是男藝人的她，而今是時尚模範生之一，性感、甜美、帥氣運動風都演繹得恰到好處，晉級時尚媽咪的行列。

日前Ella穿上MICHAEL KORS Collection系列的黑色裙裝，展現曲線窈窕的女人味卻又不失俐落帥氣，軍裝風的剪裁加上銀釦裝飾，也很有Ella爽朗、率真的個性；她搭配VERSACE的包款，金銀鑽飾也呼應了裙裝的金屬釦飾，腳上穿著G-HEEL黑色漆皮高跟涼鞋，是Giuseppe Zanotti Design（GZD）以簽字式樣上的「G」字為靈感的鞋履，在鞋跟處作為品牌的標誌設計。

Ella也是《ELLE》國際中文版雜誌7月號的封面人物，在訪談中提及她先生「賴解孵」是美麗動力，他會直接稱讚她「老婆妳真的很漂亮、今天狀況很好」，但也會不客氣跟她說，「妳可不可以減一下肥？…欸妳這個臉有點垮，要不要按摩一下」，言談間也讓人感受到Ella沉浸在幸福中；她在內頁穿上Saint Laurent的西裝外套，展現她既帥氣又性感的風格。此外，她也在機場時尚中穿過Ralph Lauren的西裝外套，同樣有著飄逸瀟灑的美。

細賞Ella的穿搭，會發現她的色彩駕馭幅度相當寬廣，不論是格紋、黑白色或是濃郁飽和的顏色，她都可以穿出自己的風格，例如LOEWE這套綠色服裝來自2018春夏系列，不規則的剪裁相當考驗身型，之前Ella也曾穿上白色logo流蘇款式，她都能演繹品牌的藝術品味，也能保留自身的柔美風格。

COACH近幾季的風格相當鮮明、辨識度高，Ella也穿上2018春夏系列，當季展現紐約街頭的迷人身影，運用街頭塗鴉藝術家Keith Haring的作品打造許多細節別緻的服裝與包款，以懷舊復古的草原印花或是亮片搭配慵懶的絲質外套，Ella展現了甜美與叛逆的雙重氛圍，腳上的鞋仍然來自GZD，真是GZD的鐵粉無誤。

多色拼接的高調、貼身輪廓的剪裁，VERSACE 2018春夏洋裝狂野大膽甚難駕馭，考驗身材與氣場，Ella以秀上的裙裝、鞋履搭配，極為浮誇搶眼，令人印象深刻，大概也是她身上顏色最多的一套服裝。

GUCCI的logo系列大熱，Ella穿著T恤、搭配Gucci stamp棒球帽，腰上任意紮著同系列襯衫，穿出小屁孩般的活力清新，與潮流接軌毫不違和；畫龍點睛的是她選了這款Sylvie包，背帶巧妙地和身上的衣服搭襯，學院風的包款也是小S、Angelababy都曾詮釋過的包款。

熱賣的LONGCHAMP by Shayne Oliver系列，Ella也有一個，她手上的款式安心亞、周冬雨都曾拎過不同色系，這系列設計和外型都以旅行為出發點，同時打破旅行用品的陳規，既叫好也叫座；Ella本人的明星氣場夠強大，以黑灰色系的簡單服裝，加一個紅色的手拿包就「星」味盎然。