這碗太超過！ 視覺超震撼的日本料理上桌

2018-07-07 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



今年夏天，日本料理來勢洶洶，不少品牌紛紛來台設點，看準台灣日料穩定發展的市場。其中，充滿視覺震撼感的擺盤方式，不但吸睛，也代表滿滿的CP值，來自東京日本橋的「つじ半」，熱白飯上鋪滿多種海鮮，視覺上宛如珠寶盒般的海鮮丼；來自京都一乘寺的「豚人拉麵」，將蔥、蒜、叉燒堆疊的彷彿座小山，就是要讓消費者吃好吃飽。

主打一口便能品嘗8種以上新鮮海鮮的「つじ半」，由四位職人辻田雄大、金子真也、常政達男、安原三郎親自打造而成，無論食材、湯頭、裝潢等都相當講究，與日本同步推出「梅」、「竹」、「松」與「特上」共四款海鮮丼套餐，一碗可以品嘗到來自北海道「旭一水產」提供的鮭魚卵、海螺、天使紅蝦、鮪魚、鱈場蟹、海膽等，8到10種生食等級一級品的海鮮食材。

其中「特上」每日限量30-40份，因台人愛吃海膽，特別增量兩倍，並設計高CV值的套餐組合，推出台灣限定甜點「宇治抹茶布丁佐金時」。另外，つじ半首創多層次海鮮丼套餐的吃法，遵循「留」、「拌」、「鋪」、「淋」、「湯」、「鮮」吃法6字訣，讓消費者在品嘗海鮮丼食更有層次。

在日本，拉麵不只是國民美食，也是台灣人旅遊必嘗料理，「豚人拉麵」發源於拉麵一級戰區京都一乘寺，主攻學生族群，打出免費加麵「20球」的驚人數字，台灣店則是可以免費加麵一球，蔥、蒜末、豆芽、拉麵醬也能免費續。創辦人中尾良介說，拉麵是能增進感情的食物，與親友並肩吃拉麵，彼此更加親密，最大的目標就是想把豚人的口味傳遍全世界。