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BURBERRY聯名龐克教母 英國老牌搞叛逆

2018-07-07 14:43聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

繼早前與俄羅斯設計師Gosha Rubchinskiy的聯名、後續又發表品牌品牌全新「B Classic」別注系列之後，BURBERRY創意總監Riccardo Tisci宣布將與Vivienne Westwood合作，推出聯名款，當設計師本人的暗黑風格入主具有英國血統的品牌、又找上龐克教母合作，這將在12月份發布的聯名新作，委實令人期待。

日昨在IG上發布這項合作訊息，Riccardo Tisci表示Vivienne Westwood是當初讓他也想成為設計師的動力之一，她忠於英式風格卻又叛逆、龐克和前瞻的特立獨行，有著深遠的影響力；除了BURBERRY x Vivienne Westwood將在今年度12月發表，Riccardo Tisci就任BUREBRRY的首個系列也將在9月登場，諸多動作令人頗為期待這個英國老牌時裝的發展。

這幾張釋出的黑白照片，傳神地表露Riccardo Tisci、Vivienne Westwood與和她先生兼設計夥伴Andreas Kronthaler的溫馨互動，Vivienne Westwood向來致力推動環保的理念深植人心，在這次聯名中她也將持續支援Cool Earth（熱帶雨林保護組織）計劃，透過時尚愛地球，Riccardo Tisci亦表示對於這次的合作引以為傲。

BURBERRY創意總監Riccardo Tisci（右）和Vivienne W...
BURBERRY創意總監Riccardo Tisci（右）和Vivienne Westwood、Andreas Kronthaler將於今年底釋出聯名合作系列。圖／BURBERRY提供
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BURBERRY創意總監Riccardo Tisci（右）和Vivienne W...
BURBERRY創意總監Riccardo Tisci（右）和Vivienne Westwood、Andreas Kronthaler將於今年底釋出聯名合作系列。圖／BURBERRY提供
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BURBERRY創意總監Riccardo Tisci（右）和Vivienne Westwood、Andreas Kronthaler將於今年底釋出聯名合作系列。圖／BURBERRY提供
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