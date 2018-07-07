BURBERRY聯名龐克教母 英國老牌搞叛逆

2018-07-07 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



繼早前與俄羅斯設計師Gosha Rubchinskiy的聯名、後續又發表品牌品牌全新「B Classic」別注系列之後，BURBERRY創意總監Riccardo Tisci宣布將與Vivienne Westwood合作，推出聯名款，當設計師本人的暗黑風格入主具有英國血統的品牌、又找上龐克教母合作，這將在12月份發布的聯名新作，委實令人期待。

日昨在IG上發布這項合作訊息，Riccardo Tisci表示Vivienne Westwood是當初讓他也想成為設計師的動力之一，她忠於英式風格卻又叛逆、龐克和前瞻的特立獨行，有著深遠的影響力；除了BURBERRY x Vivienne Westwood將在今年度12月發表，Riccardo Tisci就任BUREBRRY的首個系列也將在9月登場，諸多動作令人頗為期待這個英國老牌時裝的發展。