今夏討論度最高的底妝新貨 尋找夏日命定粉底

2018-07-07 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



在社群世代，拍美照已成為個人形塑風格的日常，其中，妝容是上鏡的關鍵，而粉底更是決定整體妝感成敗的要角。精選今夏新推出話題粉底、氣墊粉餅，找到一款適合自己、好用的粉底，在炙熱的夏天，底妝無後顧之憂。

蘭蔻零粉感超持久系列 網友讚「夏日命定粉底」

在台灣夏天，「持妝」是消費者粉底選購的重要關鍵字，但持妝似乎又跟「厚粉感」畫上等號。蘭蔻全新底妝「零粉感超持久系列」要打破「持久即是厚重」、「高遮瑕等同厚粉感」的印象，簡而言之，就是要滿足消費者對粉底要求薄透、輕感，卻要能夠兼顧遮瑕力與持妝。

全新12色選中，更包含為亞洲專屬膚色開發的「B-01」、「B-02」2個色號。而這款粉底推出後，在Dcard、ptt美妝版博得一片好評，許多網友大讚有霧面光澤感，帶妝一整天沒有暗沈，妝感也薄透不悶，終於找到夏日命定粉底。

除了粉底液，蘭蔻也同步推出「零粉感超持久氣墊粉餅」，有如隨身迷你粉底，讓出外補妝更方便，隨時保持剛完妝的完美。

la prairie有魚子精萃的粉底掀話題 粉底新鮮封存

la prairie全新魚子精萃智慧粉底SPF25/PA+++，首度將微分子魚子精萃注入底妝，讓彩妝成為保養的最後一個步驟，一邊拍粉底，一邊感受頂級保養成分帶來的拉提感與呵護。

雖然外觀跟氣墊粉餅沒兩樣，但實際使用會發現，濾網底下有個真空彈力壓頭，隔絕光線與空氣，將智慧粉底完好封存。第一次使用約按三下，粉撲會呈現一朵小花模樣，代表釋放粉底，每次按壓才有粉底釋出，也代表每次使用都是最新鮮的粉底。

雪花秀2018桃源仙境限量版 拍出戀愛感桃花妝

雪花秀自2015年起攜手韓國藝術家，將美妝結合藝術每年推出限量系列，今年，雪花秀在七夕情人節前夕，邀請韓國藝術家Hana Seo以陶淵明作品「桃花源記」、韓國文化中代表幸福的粉紅桃林為靈感，推出雪花秀桃源仙境限量系列，設計充滿古典美。

當中主打長效持妝且不易暗沈的完美瓷肌氣墊粉霜桃源仙境限量版，在韓國上市一個月銷售一空，熱賣26萬個，台灣限量600個。主打控油亮白的無暇光感氣墊粉霜，限量版台灣推出300個。

迪奧「梅根粉底」21色選 再推素顏氣墊粉餅

被網友暱稱「奶茶」或「奶瓶」的迪奧專業後台雙用水粉底，一次推出迪奧有史以來最完整的21款色選，擁有3大色調(玫瑰系、杏桃系、象牙系)、3大色階(白皙、自然、健康)多樣選擇，主打每個膚色都可找到專屬色選。這款也是英國王妃梅根馬克爾皇室婚禮使用的御用粉底，又被稱為「梅根粉底」。水感薄透的質地可重複疊擦，妝感服貼自然，同時融入後台彩妝必備的防水抗汗特性，主打長時間持妝。