親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

陸軍事專家：大陸新型萬噸級驅逐艦可能加裝電磁炮

鼓勵女孩念數學 數學家丘成桐：比任何學科容易謀職

今夏討論度最高的底妝新貨 尋找夏日命定粉底

2018-07-07 14:00聯合報 記者江佩君╱即時報導

在社群世代，拍美照已成為個人形塑風格的日常，其中，妝容是上鏡的關鍵，而粉底更是決定整體妝感成敗的要角。精選今夏新推出話題粉底、氣墊粉餅，找到一款適合自己、好用的粉底，在炙熱的夏天，底妝無後顧之憂。

蘭蔻零粉感超持久系列 網友讚「夏日命定粉底」

在台灣夏天，「持妝」是消費者粉底選購的重要關鍵字，但持妝似乎又跟「厚粉感」畫上等號。蘭蔻全新底妝「零粉感超持久系列」要打破「持久即是厚重」、「高遮瑕等同厚粉感」的印象，簡而言之，就是要滿足消費者對粉底要求薄透、輕感，卻要能夠兼顧遮瑕力與持妝。

全新12色選中，更包含為亞洲專屬膚色開發的「B-01」、「B-02」2個色號。而這款粉底推出後，在Dcard、ptt美妝版博得一片好評，許多網友大讚有霧面光澤感，帶妝一整天沒有暗沈，妝感也薄透不悶，終於找到夏日命定粉底。

除了粉底液，蘭蔻也同步推出「零粉感超持久氣墊粉餅」，有如隨身迷你粉底，讓出外補妝更方便，隨時保持剛完妝的完美。

la prairie有魚子精萃的粉底掀話題 粉底新鮮封存

la prairie全新魚子精萃智慧粉底SPF25/PA+++，首度將微分子魚子精萃注入底妝，讓彩妝成為保養的最後一個步驟，一邊拍粉底，一邊感受頂級保養成分帶來的拉提感與呵護。

雖然外觀跟氣墊粉餅沒兩樣，但實際使用會發現，濾網底下有個真空彈力壓頭，隔絕光線與空氣，將智慧粉底完好封存。第一次使用約按三下，粉撲會呈現一朵小花模樣，代表釋放粉底，每次按壓才有粉底釋出，也代表每次使用都是最新鮮的粉底。

雪花秀2018桃源仙境限量版 拍出戀愛感桃花妝

雪花秀自2015年起攜手韓國藝術家，將美妝結合藝術每年推出限量系列，今年，雪花秀在七夕情人節前夕，邀請韓國藝術家Hana Seo以陶淵明作品「桃花源記」、韓國文化中代表幸福的粉紅桃林為靈感，推出雪花秀桃源仙境限量系列，設計充滿古典美。

當中主打長效持妝且不易暗沈的完美瓷肌氣墊粉霜桃源仙境限量版，在韓國上市一個月銷售一空，熱賣26萬個，台灣限量600個。主打控油亮白的無暇光感氣墊粉霜，限量版台灣推出300個。

迪奧「梅根粉底」21色選 再推素顏氣墊粉餅

被網友暱稱「奶茶」或「奶瓶」的迪奧專業後台雙用水粉底，一次推出迪奧有史以來最完整的21款色選，擁有3大色調(玫瑰系、杏桃系、象牙系)、3大色階(白皙、自然、健康)多樣選擇，主打每個膚色都可找到專屬色選。這款也是英國王妃梅根馬克爾皇室婚禮使用的御用粉底，又被稱為「梅根粉底」。水感薄透的質地可重複疊擦，妝感服貼自然，同時融入後台彩妝必備的防水抗汗特性，主打長時間持妝。

另外，迪奧今年推出升級版「迪奧超級夢幻美肌氣墊粉餅」，柔霧光感全面升級，保濕度也增加。並全新推出#000無瑕色選的保養型素顏氣墊粉餅，運用光線折射的自然柔焦效果，加上防曬係數SPF50 PA+++防護，適合今天想要輕鬆素顏卻有發光好膚質的你使用。

迪奧超級夢幻美肌氣墊粉餅推出全新升級版，2,500元。圖／迪奧提供
迪奧超級夢幻美肌氣墊粉餅推出全新升級版，2,500元。圖／迪奧提供
分享
蘭蔻零粉感超持久系列要打破「持久即是厚重」的印象。圖／蘭蔻提供
蘭蔻零粉感超持久系列要打破「持久即是厚重」的印象。圖／蘭蔻提供
分享
la prairie魚子精萃智慧粉底使用智慧真空濾網包裝，將粉底新鮮封存。記者江...
la prairie魚子精萃智慧粉底使用智慧真空濾網包裝，將粉底新鮮封存。記者江佩君／攝影
分享
迪奧超級夢幻美肌氣墊粉餅全新代言人卡拉迪樂芬妮。圖／迪奧提供
迪奧超級夢幻美肌氣墊粉餅全新代言人卡拉迪樂芬妮。圖／迪奧提供
分享
la prairie魚子精萃智慧粉底SPF25/PA+++，共有8色選，每盒有兩...
la prairie魚子精萃智慧粉底SPF25/PA+++，共有8色選，每盒有兩個粉蕊，7,100元。
分享
雪花秀桃源仙境限量系列無暇光感氣墊粉霜1,980元。圖／雪花秀提供
雪花秀桃源仙境限量系列無暇光感氣墊粉霜1,980元。圖／雪花秀提供
分享
雪花秀桃源仙境限量系列完美瓷肌氣墊粉霜，1,980元。圖／雪花秀提供
雪花秀桃源仙境限量系列完美瓷肌氣墊粉霜，1,980元。圖／雪花秀提供
分享
蘭蔻零粉感超持久氣墊粉餅SPF23 PA++，1,900元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻零粉感超持久氣墊粉餅SPF23 PA++，1,900元。圖／蘭蔻提供
分享
模特兒使用雪花秀桃源仙境限量系列，打造發光美肌與甜美妝容。記者江佩君／攝影
模特兒使用雪花秀桃源仙境限量系列，打造發光美肌與甜美妝容。記者江佩君／攝影
分享
迪奧專業後台雙用水粉底，一次推出迪奧有史以來最完整的21款色選，各1,600元。...
迪奧專業後台雙用水粉底，一次推出迪奧有史以來最完整的21款色選，各1,600元。圖／摘自IG：Dior Makeup
分享
超模Ruth Bell詮釋迪奧專業後台雙用水粉底。圖／摘自IG：Dior Mak...
超模Ruth Bell詮釋迪奧專業後台雙用水粉底。圖／摘自IG：Dior Makeup
分享
蘭蔻零粉感超持久粉底SPF38 PA+++，2,000元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻零粉感超持久粉底SPF38 PA+++，2,000元。圖／蘭蔻提供
分享

蘭蔻

相關新聞

「會動的火鍋」在海大牧場 九孔鮑魚會扭才新鮮

2018-07-07 13:22

夢幻！台南超夯火山冰及彩色水果漸層冰棒

2018-07-07 08:53

鮮蠔海膽吸客 餐廳要你吃「堡」

2018-07-07 00:05

藥妝店推獨有品牌 邀你喝咖啡抽鑽石

2018-07-07 00:05

「小李，說好的旅行呢」華航快閃抽2人機票

2018-07-06 22:57

鎖定年輕市場 名牌紛找網紅代言

2018-07-06 22:50

青芒果入菜好開胃 今夏這兩道必嘗

2018-07-06 22:24

海底深處原來這麼美　台博館用化石打造「微美幻境」

2018-07-06 21:14

這種玩法超新鮮！住礁溪老爺，送一晚頂極露營車體驗

2018-07-06 20:58

信義區必訪餐廳 WILDWOOD炙烤出原味感動

2018-07-06 20:45

不用曬衣最好命！ LG免曬衣乾衣機電費一次不到4元

2018-07-06 20:34

日本上網流量免費線上開搶！中華電信線上週年慶大放送

2018-07-06 19:53

「安妮之家」跨海來台 「阿嬤家」辦特展

2018-07-06 19:22

加一元多一客！ 晶華酒店再推超值價吃和牛火鍋

2018-07-06 18:55

浮誇聳肩輪廓 為秋冬高訂落幕增添女強人氣場

2018-07-06 18:28

高訂周施魔法 TASAKI在麗池酒店打造魔幻花園

2018-07-06 18:05

HappyCash有錢卡 全卡友專屬優惠全速開「嗶」

2018-07-06 17:39

影／親子合作杯子蛋糕 享受DIY成就感

2018-07-06 17:04

孫芸芸躺浴缸又扯頭髮 早秋時髦有夠ㄎ一ㄤ

2018-07-06 16:57

LV新浪潮新包款 為生活帶來微笑曲線

2018-07-06 16:30

結婚19年每年送鑽戒 竟是貝嫂自掏腰包？

2018-07-06 14:21

貴婦保養品牌加入氣墊戰 有魚子精萃的粉底掀話題

2018-07-06 13:01

福容南北雙城戲水趣 買福隆送墾丁！

2018-07-06 11:56

加好友！西雅圖咖啡這9天冰沙買一送一

2018-07-06 09:41

就愛日本牛！ 台灣成最大出口對象

2018-07-06 04:44

「哈密瓜星冰樂」來了！20周年在地開發 11日登場

2018-07-05 23:18

昆凌搶頭香拎新包 「摩天大樓」炫時尚影響力

2018-07-05 21:37

全城歡慶 馬來西亞喬治市登錄世界文化遺產十周年

2018-07-05 21:30

EASY SHOP貼身新品輕盈上市 日系內衣打3折

2018-07-05 20:47

PAUL & JOE回來啦 限量粉紅貓咪又賣萌

2018-07-05 20:12

簡嫚書用大亨堡形容女兒黃金 黃芥末有知也會哭哭

2018-07-05 19:46

蔡詩芸變身女騎士 不管帥氣或柔美王陽明都喜番

2018-07-05 19:27

格林童話幻化高級珠寶 布萊梅樂隊好有童趣

2018-07-05 19:22

乳頭、紅唇、招財貓限量必買！神戶夯甜點快閃台北8天

2018-07-05 19:22

Fendi高訂不只皮草 Valentino完美藝術

2018-07-05 19:20

從LINE WEBTOON發跡 《與神同行》原創漫畫家劇透續集

2018-07-05 19:15

吃炸雞選這天最省！ 頂呱呱推超值套餐組合

2018-07-05 19:13

3大餐廳瘋世足迎接4強賽 限量入場券、預測抽電視

2018-07-05 18:28

父親節爸氣好禮搶先開跑 電鬍刀按摩椅體貼老爸辛勞

2018-07-05 17:52
看更多

熱門文章

丹麥攝影師被台灣迷住 自掏腰包拍出「台灣的味道」

2018-07-06 21:35

瑪莉亞颱風二天變強颱 專家：未來這種颱風越來越多

2018-07-06 16:05

氣象局：瑪莉亞颱風最快下周一發海警

2018-07-07 09:38

強颱瑪莉亞 11日將最接近台灣

2018-07-07 04:51

強颱瑪莉亞南偏 氣象局：不排除下周二發陸警

2018-07-07 11:04

颱風瑪莉亞迅速發展為強颱！ 是否影響台灣下周明朗

2018-07-06 15:30

拉肚子就掛急診 名醫亮黃牌：急診醫療不是服務業

2018-07-06 20:25

大陸央企招手 500個北京工作等台青即日上班

2018-07-06 21:15

強颱瑪莉亞 下周三最近台灣

2018-07-07 00:05

下班注意！14縣市大雨特報

2018-07-06 16:42

網購冷凍品常溫宅配退冰！好市多廠商致歉網友讚負責

2018-07-07 04:39

日本上網流量免費線上開搶！中華電信線上週年慶大放送

2018-07-06 19:53

人類對不起你！一張心碎照片揭露長喙鳥的無奈

2018-07-07 07:39

影／巨蟒闖雞舍飽餐一頓 貪心吞3隻雞無法動彈

2018-07-06 16:22

孫芸芸躺浴缸又扯頭髮 早秋時髦有夠ㄎ一ㄤ

2018-07-06 16:57

強颱瑪莉亞 11日最接近台灣

2018-07-06 20:18

台中捷運二度招考119人 最高薪4.1萬

2018-07-06 22:08

參加勞動部產學訓專班 他科大畢業第一年就賺百萬年薪

2018-07-06 15:45

強颱瑪莉亞接近 氣象局：不排除9日發海警

2018-07-07 09:16

台北高溫38.5度 該站史上7月第二高溫紀錄

2018-07-06 15:00

成大醫外包烏龍 醫改會：監督管理責任不能也外包

2018-07-06 14:45

影／佛心來也！海牛守護者魏清水與蟳媽媽潮間帶話別

2018-07-06 14:50

瑪莉亞颱風影響 8日到10日空品恐橘警

2018-07-07 04:42

睡覺遭蚊擾竟自呼巴掌 中醫教你自製「防蚊包」

2018-07-06 20:08

氣象局對全台18縣市發布大雨特報

2018-07-07 12:58

信義區必訪餐廳 WILDWOOD炙烤出原味感動

2018-07-06 20:45

東北角奇岩像「小綿羊與大野狼」連牙齒、耳朵都長出來

2018-07-06 21:28

瑪莉亞颱風11日最近台灣 專家：強颱等級

2018-07-07 13:29

醫院門診預算被砍漲掛號費？醫院：民眾誤會了

2018-07-07 09:32

疾管署聯手藥妝店 出國防疫包巷口就能DIY

2018-07-06 15:21

不用曬衣最好命！ LG免曬衣乾衣機電費一次不到4元

2018-07-06 20:34

「小李，說好的旅行呢」華航快閃抽2人機票

2018-07-06 22:57

反映人事醫療成本 童綜合7月1日漲掛號費

2018-07-06 15:52

海底深處原來這麼美　台博館用化石打造「微美幻境」

2018-07-06 21:14

加一元多一客！ 晶華酒店再推超值價吃和牛火鍋

2018-07-06 18:55

這種玩法超新鮮！住礁溪老爺，送一晚頂極露營車體驗

2018-07-06 20:58

宜蘭童玩節明開幕 國5視車流啟動南下管制

2018-07-06 12:14

健康你我他／自製加味水 藥材養元氣

2018-07-06 23:48

天天上演十八相送 孩子恐有分離焦慮症

2018-07-06 23:43

中部雙向轉診 逾千醫療院所響應

2018-07-06 23:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top