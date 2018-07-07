「會動的火鍋」在海大牧場 九孔鮑魚會扭才新鮮

2018-07-07 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



東北角龍洞岬與澳底之間的「海大牧場」，餐廳除了可看到海邊無敵海景外，旁邊還有養殖場，直接現撈提供最新鮮的「九孔鮑魚鍋」，也可直接火烤。網友流傳「會動的火鍋」就是這一鍋，店家說，會扭才新鮮。

九孔火鍋的九孔會在鍋內掙扎蠕動，隨著湯滾燙後才慢慢停下，網路上被稱為會「動」的火鍋就是這一鍋，海大牧場餐廳負責貢寮鮑銷售通路黃炯毓說，這就證明是最新鮮的，如果不會動反而不新鮮，雖然可能有人覺得殘忍，但這就是大海的味道。

海大牧場是由一群海大水產相關科系畢業的團隊與漁民一起合作開設的餐廳，並販賣新北市安心標章的小包裝生鮮九孔，並提供貢寮鮑現烤、火鍋的料理方式。

九孔火鍋的九孔會在鍋內動來動去，負責貢寮鮑銷售通路黃炯毓說，這就是來自海裡最鮮甜的味道，直接吃就很有味道，不要沾太多醬。

「不必加鹽，因為海的味道就有鹹味了」只聽到九孔被燒到滋滋作響，不時還會爆的聲響出現，工作人員在烤得熟透的九孔灑上些許的胡椒粉，帶點焦味的香氣沖鼻而來，讓人忍不住享受燒烤的香味。

海大牧場將九孔與鮑魚直接放在烤盤上燒烤，不用加其他調味品，就能體驗最鮮美味，九孔肉質Q彈，鮑魚則是軟嫩的，吃起肉質特別鮮甜，因為都是從餐廳旁海邊養殖場撈上來的。

遊客常會詢問九孔與鮑魚有什麼不一樣？黃炯毓教民眾最簡單從外觀看的辨識方法，九孔體型較小，殼表有螺紋且平滑，殼較薄顏色偏黑；鮑魚體型較大，殼表螺紋較粗，殼表面較凹凸不平，殼較厚。學會了分辨九孔和鮑魚，他會再教遊客怎分公和母。

海大牧場位於濱海公路93公里處，旁邊前有東北角風景管理局所規劃的大型停車場，可停50輛汽車，店內還有賣以小粒的九孔加上蝦米、干貝及醬料炒成的九孔XO醬，口味相當特別。

地址：新北市貢寮區美灩山街61之3號

電話（02）24901529