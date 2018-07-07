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影╱超跑車禍2死3傷畫面曝光 瞬間爆出濃煙

夢幻！台南超夯火山冰及彩色水果漸層冰棒

2018-07-07 08:53聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

「哇！是水果冰還是火鍋！」台南安平最近新開夢幻蜜拉冰店，使用新鮮水果及果乾，加上營造冒煙浪漫的水果火鍋，呈現如火山爆發的視覺震憾感，立刻成為超人氣打卡景點，配合台南國際芒果節也推出多種芒果組合的火山冰，漸層水果冰棒及漸層果汁，最大特色是採用瞬間高壓的低溫滅菌，保有水果的色香味及口感。

夢幻蜜拉的母公司是知名的水果加工大廠，今年正式跨足到安平一級觀光戰區開店，主打「外太空冰棒」，總經理黃榮裕說明是利用大氣壓力瞬間在5分鐘將壓力升到6千個大氣壓，等於讓果汁送到外太空，利用壓差殺菌，洩壓後再送回到地球，前後過程10分鐘，微生物及有害細菌被破壁，所以稱為非熱殺菌。

黃榮裕說，果汁全部打成原汁進入壓力艙滅菌，整個過程都在攝氏5度的低溫進行，可以保留色香味和風味，且在加工過程一滴水不加，也不加乳化劑和添加劑，原汁用超高壓滅菌後，在店裡實際操作做不同層次變化的彩色果汁，安全又衛生。；而過去傳統食品加工用高溫殺菌，水果色香味被破壞風味變差，就會添加色素香料。

店裡超夯的繽紛樂火山冰，使用芒果、草莓、奇異果三種水果及三種果乾，最特別的是荔枝乾，利用低溫烘焙技術，保有水果香甜，搭配牛奶雪綿冰及淋上黑糖水的清冰，上桌後可自行添加食品級乾冰，製造火山噴發的視覺效果；另超人氣的漸層冰棒「夢幻王子」有5色口味，分別是藍莓、草莓、芒果、奇異果、情人果，以及經典漸層果汁「蜜拉公主」有蘋果、奇異果芭樂、火龍果、芒果、藍莓5層果汁，超美，令很多人少女心大爆發！

採低溫殺菌製成的漸層水果冰棒。記者吳淑玲／攝影
採低溫殺菌製成的漸層水果冰棒。記者吳淑玲／攝影
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漸層水果彩色飲料。記者吳淑玲／攝影
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夢幻火山水果冰，淋上食品級乾冰，營造火山噴發的視覺震憾。記者吳淑玲／攝影
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漸層彩色水果冰棒是小大朋友都愛。記者吳淑玲／攝影
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夢幻火山冰超浪漫，吸引情侶共享。記者吳淑玲／攝影
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夢幻火山水果冰，淋上食品級乾冰，營造火山噴發的視覺震憾。記者吳淑玲／攝影
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果汁芒果低溫

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