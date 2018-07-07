夢幻！台南超夯火山冰及彩色水果漸層冰棒

2018-07-07 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



「哇！是水果冰還是火鍋！」台南安平最近新開夢幻蜜拉冰店，使用新鮮水果及果乾，加上營造冒煙浪漫的水果火鍋，呈現如火山爆發的視覺震憾感，立刻成為超人氣打卡景點，配合台南國際芒果節也推出多種芒果組合的火山冰，漸層水果冰棒及漸層果汁，最大特色是採用瞬間高壓的低溫滅菌，保有水果的色香味及口感。

夢幻蜜拉的母公司是知名的水果加工大廠，今年正式跨足到安平一級觀光戰區開店，主打「外太空冰棒」，總經理黃榮裕說明是利用大氣壓力瞬間在5分鐘將壓力升到6千個大氣壓，等於讓果汁送到外太空，利用壓差殺菌，洩壓後再送回到地球，前後過程10分鐘，微生物及有害細菌被破壁，所以稱為非熱殺菌。

黃榮裕說，果汁全部打成原汁進入壓力艙滅菌，整個過程都在攝氏5度的低溫進行，可以保留色香味和風味，且在加工過程一滴水不加，也不加乳化劑和添加劑，原汁用超高壓滅菌後，在店裡實際操作做不同層次變化的彩色果汁，安全又衛生。；而過去傳統食品加工用高溫殺菌，水果色香味被破壞風味變差，就會添加色素香料。