「小李，說好的旅行呢」華航快閃抽2人機票

2018-07-06 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



中華航空推出 2018 年全新品牌形象廣告「說好的旅行呢」，於今晚間9時正式在 Facebook 中華航空粉絲團及 YouTube 頻道首播，晚間搶先號召民眾一起快閃台北信義區松壽廣場，藝人李玉璽也響應出席，分享與好友說好的雪梨之旅。現場同時進行機票抽獎活動，抽出一名幸運得主獨得台北 - 雪梨2人經濟艙來回機票，幸運兒可以即刻出發，實現當初與親朋好友一起旅行的承諾。

去年華航品牌形象廣告「帶爸媽去旅行」獲得熱烈回響，今年推出2.0版「說好的旅行呢」。很多人時常會說「下次我們一起去哪裡旅行」，但多數時候，那些「說好的旅行呢」幾乎都不會成行，為鼓勵更多旅客實現曾允諾的旅行，華航特別推出「說好的旅行呢」品牌形象廣告及快閃抽獎活動，昨起連續兩晚在台北 101 大樓點燈「小李，說好的雪梨呢？」，號召全台姓「李」或是身邊有「李」姓親朋好友的台灣民眾上網登錄資料，短短21小時即吸引1萬 7000 餘人登錄參與。快閃活動的抽獎由中華航空資深副總經理羅雅美及藝人李玉璽一同抽出，為得獎者喝采，也祝福有個美好的雪梨回憶。

中華航空資深副總經理羅雅美說，每個人心中都有許多說好卻沒有做到的旅行，無論是說好帶父母、子女去旅行，或和好友、閨蜜、哥們約定好出國遊玩，甚至和情人希望一起看遍世界風景，這次就是希望透過「說好的旅行呢」，來實現這些被擱置的旅行約定，華航也承諾協助更多朋友，讓說好的旅行不是說說而已。