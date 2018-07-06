海底深處原來這麼美 台博館用化石打造「微美幻境」

2018-07-06 21:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



浩瀚大海深處，微化石如塵埃滿布。這些肉眼難以辨識的微小生命，不僅藏有自然界演化的證據，也美得令人屏息。國立台灣博物館今起推出「微美幻境-海洋微化石特展」，從美學角度重新詮釋這些肉眼難以發現的海中奧秘，也呈現歐洲與台灣百年微化石研究的多元面貌。

台博館館長洪世佑表示，化石是地球科學學門重要的類別之一，也是推測地層地質年代的重要參考依據。「微美幻境」特展以海洋中的微化石為主角，從美學的概念重新詮釋，加上展出的科學插畫、版畫與相關科學器具，在在精美如同藝術品，可說是文化藝術與科學的完美結合。

地球約有70％的面積為海水所覆蓋，海洋中數量眾多、體型極微的各式浮游生物，不單是海中食物鏈金字塔的基礎，更是影響海洋生物多樣性的關鍵。這些單細胞的微體生物出現在地球的時間極其久遠，少數類別擁有能保存為化石的殼體或骨架，死後成為海床沉積物的組成物質，通稱為微化石。

台博館表示，這些微化石雖因個體小而常被人們忽視，但經過科學家和博物學家的抽絲剝繭，發現這些微生物不僅紀錄地質歷史，還可協助地球氣候調控。

「微美幻境」特展包括「微化石美術館」、「微化石的藝術與科學」、「台灣的微化石」、「見微知著探未來」四大主題。展區從微化石的種類談起，透過有孔蟲、放射蟲、矽藻和鈣板藻等四種最具形態的微化石與創作巧思的結合，呈現微化石如藝術品般的原創、幾何、結構之美。另藉由微化石科學史的珍貴線裝古籍及各國郵票展示，說明微化石如何成為油田探勘、環境變遷研究的重要線索。

展覽也回溯19世紀以來，歐洲國家微化石研究的重要成就，以及維多利亞時期博物學家對微美幻境的極致美感追尋。並將台灣百年微化石研究的多元面貌加以統整呈現，引領參觀者瞭解如何由微化石解讀海洋環境的變遷，並思考於全球氣候調控所扮演的角色。