海底深處原來這麼美 台博館用化石打造「微美幻境」
浩瀚大海深處，微化石如塵埃滿布。這些肉眼難以辨識的微小生命，不僅藏有自然界演化的證據，也美得令人屏息。國立台灣博物館今起推出「微美幻境-海洋微化石特展」，從美學角度重新詮釋這些肉眼難以發現的海中奧秘，也呈現歐洲與台灣百年微化石研究的多元面貌。
台博館館長洪世佑表示，化石是地球科學學門重要的類別之一，也是推測地層地質年代的重要參考依據。「微美幻境」特展以海洋中的微化石為主角，從美學的概念重新詮釋，加上展出的科學插畫、版畫與相關科學器具，在在精美如同藝術品，可說是文化藝術與科學的完美結合。
地球約有70％的面積為海水所覆蓋，海洋中數量眾多、體型極微的各式浮游生物，不單是海中食物鏈金字塔的基礎，更是影響海洋生物多樣性的關鍵。這些單細胞的微體生物出現在地球的時間極其久遠，少數類別擁有能保存為化石的殼體或骨架，死後成為海床沉積物的組成物質，通稱為微化石。
台博館表示，這些微化石雖因個體小而常被人們忽視，但經過科學家和博物學家的抽絲剝繭，發現這些微生物不僅紀錄地質歷史，還可協助地球氣候調控。
「微美幻境」特展包括「微化石美術館」、「微化石的藝術與科學」、「台灣的微化石」、「見微知著探未來」四大主題。展區從微化石的種類談起，透過有孔蟲、放射蟲、矽藻和鈣板藻等四種最具形態的微化石與創作巧思的結合，呈現微化石如藝術品般的原創、幾何、結構之美。另藉由微化石科學史的珍貴線裝古籍及各國郵票展示，說明微化石如何成為油田探勘、環境變遷研究的重要線索。
展覽也回溯19世紀以來，歐洲國家微化石研究的重要成就，以及維多利亞時期博物學家對微美幻境的極致美感追尋。並將台灣百年微化石研究的多元面貌加以統整呈現，引領參觀者瞭解如何由微化石解讀海洋環境的變遷，並思考於全球氣候調控所扮演的角色。
●「微美幻境」特展即日起於台博館一樓展室展出，開放時間為週二至週日上午9:30至下午5時，展覽期間每月均搭配舉辦「大海洋小化石」等專題系列講座，活動詳情請參考台博館官網（http://www.ntm.gov.tw）。
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