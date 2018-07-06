鎖定年輕市場 名牌紛找網紅代言

2018-07-06 22:50 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／台北報導



LONGCHAMP新任代言人坎達爾珍娜也是社群萬人迷。 圖／LONGCHAMP提供 分享 facebook

從吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）和貝拉哈蒂德（Bella Hadid）竄紅開始，就開啟了名模搶名人代言的年代，這對姐妹花幾乎橫掃各精品時裝周之後，也順勢帶起社群名人成為新任潮流幫主的勢頭，今年度坎達爾珍娜（Kendall Jenner）成為LONGCHAMP的最新形象代言人，IG粉絲數高達9200萬，再次說明了代言人鬥的就是社群影響力。

水原希子是COACH本季品牌代言人。 圖／COACH提供 分享 facebook

LONGCHAMP近期話題頗多，且明顯面向年輕消費世代，先是可在經典的Le Pliage手袋自訂釦飾、又推出大賣的Longchamp X Shayne Oliver聯名系列，本月宣布以坎達爾珍娜成為全新代言，並且以奔跑的活力清新感為形象影片帶來力與美的動感，以步步都跨出舒適帶的雄心，意在經營下一個世代的消費市場。

擁有社群影響力的瑟琳娜戈梅茲，為COACH年度代言人。 圖／COACH提供 分享 facebook

COACH則是早就先下手為強，以千萬美元、也就是台幣3億簽下了瑟琳娜戈梅茲（Selena Gomez）作為全球代言人，IG上億追蹤數的瑟琳娜在近期也3度為COACH拍攝了形象片，擔綱2018秋季系列的全球形象廣告代言，以綠松色復古跑車馳聘於紐約街頭，美國中西部大草原、沙漠塗鴉做為背景，將執行創意總監Stuart Vevers塑造的COACH形象演繹得更為根深蒂固；此外，演員兼模特兒水原希子，還有大陸的關曉彤、徐魏洲，都拍攝了COACH本季形象照，開始用社群紅人打進各區域，品牌區域深耕的企圖不容小覷。

MICHAEL KORS 2018秋季找來22歲的超模Binx Walton拍攝形象片。 圖／MICHAEL KORS提供 分享 facebook

MICHAEL KORS COLLECTION 2018秋季系列形象大片，則是連攝影師都換掉了，由荷蘭攝影師Inez van Lamsweerde、Vinoodh Matadin掌鏡，轉換全新風格，畫面調性明顯迎合了新世代的口味，更找來22歲的超模賓克斯沃爾頓（Binx Walton）隨性時髦入鏡，她有敢言特質、更常演繹街頭風自拍，也是投年輕人所好的人選。