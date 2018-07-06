這種玩法超新鮮！住礁溪老爺，送一晚頂極露營車體驗

2018-07-06 20:58 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



搶暑假客，飯店祭出各種新玩法，礁溪老爺酒店搶鮮打出「五星露營全包式體驗」，住一晚本館，再送一晚五星露營車住宿，新車剛入館，電話就爆滿；業者強調，「露營區為礁溪老爺全新附屬設施，僅提供飯店房客體驗」。只想訂露營車，只怕要大失所望了！

主打「想體驗豪華露營不必再大包小包」，礁溪老爺打造全新的「得天露營體驗區」，結合時下最流行的Glamping豪華露營概念、獨家專屬五星露營車管家群，完全顛覆露營想像！

20台優雅與時尚的露營車就座落五峰旗山林間，彷如藍天綠地裡的移動夢幻堡壘。每台車都有擁獨立靜謐空間、專屬野營餐點、舒適床鋪、浴廁分離盥洗、大金冷暖空調，甚至客廳、隔音設備都考慮到了，還可體驗美人湯與無邊際泳池，更棒的是，要預定「礁溪老爺樂活假期」住房專案就免費加贈多住一晚。

礁溪老爺主打的五星級露營車，有5大亮點。一是配備全免，有老爺露營管家全部備妥；二是提供色香味兼具的野營風餐食，早餐有三層禮物盒，堅果、沙拉、麵包、水果、烘蛋、香腸、早安茶與南瓜濃湯全都備，就連野炊晚餐也由老爺管家現煎美國肋眼牛排與在地隱藏版玉田香腸，現流透抽、甜蝦、新鮮蔬菜與豐富火鍋料，美食吃不完。

亮點還包括各種手作體驗，露營不無聊，從湯圓、多肉植物到手沖咖啡；除了周末限定同樂營火晚會、兒童電動車、鐵馬遊，還有美人湯與無邊際泳池。當然，五星露營車絕對一夜好眠。