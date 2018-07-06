信義區必訪餐廳 WILDWOOD炙烤出原味感動

2018-07-06 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



台北信義區百貨又多了一家米其林星級主廚餐廳，主廚林明健(Chef Kin)繼LONGTAIL餐廳酒吧及Chou Chou法式料理餐廳分別獲得2018台北米其林一星及餐盤推薦後，進軍台北信義區，選擇在新光三越台北信義新天地A9四樓推出原木火烤料理的「WILDWOOD」原木燒烤餐廳，將於7月9日開幕，而這也是新光三越信義店第六家有米其林光環加持的餐廳。

林明健是WILDWOOD主廚與經營者，走進復古摩登的餐廳，整個餐廳的靈魂便是明亮的開放式廚房，以及價值百萬進口的夢幻烤爐Grillworks，主廚選擇台南龍眼木，燒至火紅再進行食材燒烤。林明健表示，原木火烤是最能呈現優質食材魅力的料理技巧，沒有過多花俏的調味或料理手法，尋找各地優質食材回歸料理初衷。

於是WILDWOOD除了有嚴選美澳日的優質牛肉、紐西蘭羊排外，有每日漁港直送的現流海鮮，來自屏東的黑豚，只吃玉米長大的台南玉米土雞，以及在地當令時蔬與自家烘培麵包。

在WILDWOOD用餐可以感受到一種既Chic又很Chill，時髦卻是自在放鬆的氛圍，開放廚房與大片落地窗帶出視覺的開闊感，沈穩的木質調與不同層次的藍綠色系絨布座椅，深綠色磁磚與銅件框架的迷人吧台，讓人等不及坐下後透過美食的加入，享受眼前的一切。

翻開WILDWOOD的菜單，不是一份讓你感到太有壓力的價位菜單，有三百多元生食、前菜、沙拉，原木炙烤的主食也很多元，從680元的WILDWOOD起司漢堡、880元的現流澎湖石老魚與現流虎蝦，一直到數千元依份量不同的炙烤排類都有，平均客單價約1,500元。

原木炙烤主菜皆以原味呈現，除了搭佐海鹽外，主廚特別調製10種異國風味將之與12種豐富配菜，每份燒烤主菜可任選配菜、醬汁一份，也可加價點選配菜與醬汁，與親朋好友分享食用。

WILDWOOD的菜單也很有趣，沒有需要發揮你想像力的名字，每道菜的命名就是食材的名字，也代表奉食材為主角。推薦的清爽前菜像是「夏威夷風味鮪魚、酪梨、野米、海苔」、「西瓜和小黃瓜沙拉、菲達起司、醬油巴莎米可油醋」帶來爽口的好滋味。

炙烤主菜像是本地黑豚帶骨肋眼推薦熟度為五分熟，美國頂級乾式熟成28日紅屋牛排42盎司，可同時品嚐菲力與紐約客的口感，適合與友人分享實用。配菜像是炙烤玉米、炙烤胡蘿蔔、奶油煮過貓、舞菇等，都與醬汁搭配出美好的口感，與主菜一起食用，除了可嚐到食材的滋味，也可以嚐到多重風味與口感。

就連甜點也很有看頭，來自荷蘭的甜點行政主廚Johhny，曾於英國倫敦米其林二星餐廳Dinner by Heston Blumenthal，以及德國柏林米其林二星餐廳Fischers Fritz Restaurant擔任甜點主廚。他運用台灣特色食材與當季水果，變化出每日精選蛋糕與塔派。

WILDWOOD

地址：台北市松壽路9號（新光三越信義新天地A9館4F）

電話：02-2722-8886

營業時間：午餐11:30~15:00、晚餐17:30~21:30(周五、六及例假日前一天營業至22:00)