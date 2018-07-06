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不用曬衣最好命！ LG免曬衣乾衣機電費一次不到4元

2018-07-06 20:34聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

最花時間的家務排名，洗衣曬衣折衣肯定榜上有名，若再加上家中空間較小或住在比較潮濕的地方，曬衣問題更是惱人。台灣LG電子宣布引進韓國每月熱銷五萬台以上的LG免曬衣乾衣機，除了是品牌首台推出的獨立式乾衣機，更有別於以往電熱式或瓦斯式機種，使用可殺菌除蟎卻不易破壞衣料結構的「Heap Pump除濕式乾衣技術」，並搭載雙迴轉變頻壓縮機及變頻馬達，讓忙碌工作的現代消費者能夠更快更省達到乾衣又護衣的目標。

LG發現，好的乾衣品質與「濕度」關係密切，以往電熱式乾衣機熱風循環烘乾的溫度高達70至80度，較容易破壞衣物纖維及結構，LG免曬衣乾衣機採用的Heap Pump除濕式乾衣技術，溫度只有50至60度，能達到衣物殺菌、除蟎的效果，卻不用擔心衣物縮水；與自然乾燥相比，除了省力省時，更能減少衣物曬到變形、變乾硬的機率。同時，LG免曬衣乾衣機搭載的濕度感應器，透過位於機門下方的兩條冰金屬感測水氣及濕度，能自動判斷是否需要繼續執行乾衣行程。加上搭載雙迴轉變頻壓縮機及變頻馬達，不僅有十年保固，耗電量減少32%，與一般電熱式乾衣機比較，更可省下將近70%的電力，平均一次乾衣的電費不到4元，天天用也不怕電費暴漲，希望改變消費者以往只有冬季才啟用咁一擊的習慣，讓居家乾衣變得智慧又節能。

LG免曬衣乾衣機同樣搭載LG SmartThinQ智慧遠端遙控功能，除了可透過手機APP設定多達16種乾衣模式，並進行智慧診斷之外，還可與原本的滾筒洗衣機及MiniWash迷你洗衣機搭配使用，甚至可以堆疊方式排列，使用便利又超節省空間。

因為台韓生活型態相近，且台灣消費者對新型態商品的接受度相當高，讓LG免曬衣乾衣機成為繼韓國之後第二個上市的國家，預計8月上市，建議售價38,900元起，與其他歐系使用相同乾衣技術，價格動輒5萬元以上機種相比，相當有競爭力。即日起至9月30日止，購買免曬衣乾衣機WR-90TW，再送價值3,900元的多功能堆疊層架，數量有限送完為止。

LG免曬衣乾衣機貼心備有遙控器，還能以磁力吸附在機身或鐵製物品上，收納簡單又方便...
LG免曬衣乾衣機貼心備有遙控器，還能以磁力吸附在機身或鐵製物品上，收納簡單又方便。圖／LG提供
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內建多種乾衣行程可供選擇，輕拍除塵功能還能用來清潔枕頭。記者黃筱晴／攝影
內建多種乾衣行程可供選擇，輕拍除塵功能還能用來清潔枕頭。記者黃筱晴／攝影
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LG免曬衣乾衣機可與滾筒洗衣機及MiniWash迷你洗衣機搭配使用，可以堆疊方式...
LG免曬衣乾衣機可與滾筒洗衣機及MiniWash迷你洗衣機搭配使用，可以堆疊方式排列，使用便利又超節省空間。記者黃筱晴／攝影
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