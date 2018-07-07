藥妝店推獨有品牌 邀你喝咖啡抽鑽石

2018-07-07 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱台北報導



高人氣植萃商品APS於Tomod's獨家開賣，其中「草本森林頭皮護理洗髮精」為日本熱銷第一。 圖╱Tomod's提供 分享 facebook

國人愛逛藥妝店，藥妝連鎖通路品牌競爭激烈，除了擴增據點、開新店型、廣插旗，以及打價格戰、不定期推出優惠折扣活動，也各自研發或引進獨有品牌，以商品力來吸引顧客上門。

創立於1993年、在日本以東京為中心開設約160家分店的Tomod's，2012年12月在台灣開設一號店，至今於台灣北、中、南及離島澎湖共有40間分店，會員數逾50萬人，預計於2018年底達50家門市。此外，8月推出APP，提供線上DM及會員點數查詢服務，下半年進駐電商、規劃網購服務及專屬優惠。

Tomod's每周更新貨架商品維持新鮮感，最新系列商品是獨家開賣東京話題植萃商品APS，在日本暢銷近10年、消費者穩定回購的APS系列商品是Tomod's獨家品牌，日本研發製作，商品成分及香氛來源萃取自天然草本、花卉與鹽份，在日本幾乎無廣告宣傳卻深獲日本女性喜愛，口碑好且熱銷。即日起至7/25，於Tomod's購買不限品牌髮類商品，皆可獲得APS商品9折券乙張。

SKIN Advanced與日系鑽石品牌─銀座白石旗艦館YUME Café願夢咖啡跨界合作，即日起至8/1推出期間限定「SKIN Advanced白金水耀下午茶套餐」，每人680元+10%。 圖╱屈臣氏提供 分享 facebook

至於屈臣氏獨家品牌「SKIN Advanced」近日也推出新系列，全新的「SKIN Advanced白金水耀晶潤系列」上市（即日起至8/1）期間，除推出85折優惠及加贈寵i點數3,000點，同時也與日系鑽石品牌—銀座白石旗艦館YUME Café 願夢咖啡跨界合作，推出期間限定「SKIN Advanced白金水耀下午茶套餐」（680元+10%/人），現場更設置網美打卡拍照區。同時也推出「SKIN Advanced帶著小鑽瓶去旅行網路活動」，參加即有機會抽中「銀座白石一石真鑽項鍊（市值11,000元）」。

專為28歲以上輕熟齡肌、敏弱肌而推出的「SKIN Advanced」，由日本專業化妝品研發團隊所研發，2014年在台上市後即是屈臣氏熱賣醫美保養品之一，其中，2017年3月上市、以保濕與美白為訴求的「白金舒潤淨白系列」，更是創下單月熱銷36,000瓶的佳績。「SKIN Advanced白金水耀晶潤系列」強調8+8-（8加8減）護膚哲學，添加8重美肌精萃，全系列包含化妝水、精華液、保濕乳液、眼部精華、素顏霜、凍膜等6大品項，其中，「SKIN Advanced白金水耀晶潤精華液30ml」為全台首支「小鑽瓶」，精華乳質地細緻柔滑。