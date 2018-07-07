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麗星郵輪風波暫歇 1446人下船、841人續留船上

鮮蠔海膽吸客 餐廳要你吃「堡」

2018-07-07 00:05聯合報 記者魏妤庭／台北報導

漢來海港城推出為期半年的蠔門蟹宴，鮮蠔無限量供應饕客品嘗。 圖／漢來海港城提供
漢來海港城推出為期半年的蠔門蟹宴，鮮蠔無限量供應饕客品嘗。 圖／漢來海港城提供
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餐飲業近來頻頻舉行高檔食材及優惠活動，像是誠品行旅餐廳、漢來海港城、大倉久和酒店、君品酒店等，端出漢堡、鮮蠔或海膽等料理，或是壽星在指定日用餐免費，藉此吸引客人掏出荷包埋單。

誠品行旅一樓無國界料理餐廳The Chapter Café從即日起到8月31日間，推出暑假限定的「小周末吃個堡」活動，晚餐時段可以無限享用日、韓、泰、台、美、中等7國風味的小漢堡，包含青木瓜打拋豬肉堡、春川炒雞肉堡、東坡肉堡等，每人777元起。

誠品行旅表示，今年3月份推出周三吃到飽活動，受到許多消費者青睞，供不應求，還為此延長活動時間，讓更多消費者可品嘗。隨著時序來到暑假，餐廳以深受各國旅人喜愛的漢堡為主題推出吃到飽，希望能延續上波活動人氣，並讓消費者用更親民價格吃到融入各國國民美食元素的漢堡，提供小周末歡聚的新選擇，預計此波活動業績可較其他平日成長3成。

君品酒店推出澎湖空運的馬糞海膽6顆，若加價200元，便可升級一打。 圖／君品酒店...
君品酒店推出澎湖空運的馬糞海膽6顆，若加價200元，便可升級一打。 圖／君品酒店提供
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除了漢堡外，君品酒店雲軒西餐廳及漢來海港城皆主打海鮮，其中，君品酒店即日起到8月底，除了有自助餐檯各種料理，還可享用澎湖通運來台的馬糞海膽半打，加價200元就升級一打。漢來海港城更是大手筆，即日起到12月底前，長達半年時間，選在午、晚餐時段，提供「海中牛奶」日本廣島鮮蠔吃到飽，還有火烤、清蒸、焗烤等多種風味，並同步提供美國牛肉、澳洲羊煎排、澳洲頂級爐烤牛排等肉品，同時滿足愛海鮮及愛肉一族。

大倉久和迎接六周年，於8月3日生日當天，推出同日壽星免費。 圖／大倉久和提供
大倉久和迎接六周年，於8月3日生日當天，推出同日壽星免費。 圖／大倉久和提供
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大倉久和酒店則是趁六周年推出「你祝壽 蛋糕我請客」活動，若是8月3日當天到歐風館自助餐廳用餐，兩人同行、壽星用餐免費，僅需付原價10%服務費。即日起到8月3日間，4天前預訂歐風館、桃花林等指定廳用餐，並祝大倉久和生日快樂，於貼文下留言標註朋友，就可獲贈酒粕蜂蜜長條蛋糕。

君品吃到飽誠品

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